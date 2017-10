Catalá destaca la "firmeza" del Rey en la defensa de la unidad y la convivencia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado hoy la "firmeza" del mensaje institucional del Rey anoche al defender la convivencia entre todos los españoles y con el que "ha puesto encima de la mesa y en valor la figura de la Corona", que "tiene ese valor simbólico de unidad".

El ministro ha inaugurado el II Curso de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal en el Pazo de Mariñán, donde ha respondido a preguntas de los periodistas sobre el discurso de don Felipe y la situación en Cataluña tras el referéndum del pasado domingo.

Sobre las palabras del Rey, ha dicho que "tienen un altísimo valor institucional y emocional de refuerzo de lo que a todos nos une, y entre esas cosas que a todos nos une está la Corona y la Monarquía".

Del discurso del Rey, que ha calificado de "absolutamente extraordinario", ha destacado, además de la firmeza, su compromiso con los valores democráticos, con la Constitución, con la convivencia y las libertades y derechos de los ciudadanos.

Con su intervención, ha continuado, el Rey ha puesto en valor la figura de la Corona, que "simboliza la unidad y la permanencia del Estado, que articula las relaciones de todos los poderes públicos, que tiene ese valor simbólico de unidad de todos los españoles en este momento en el que se está poniendo en ocasiones en cuestión aspectos tan básicos como el cumplimiento de las leyes".

En relación a la eventual declaración de independencia tras el recuento de votos, Catalá ha subrayado que "todo esto es una falacia, no existe porque se pretende hacer con un soporte de absoluta ilegalidad".

"No es posible que una parte del territorio o un Gobierno decida declararse independiente, no es posible porque no tiene esas competencias", ha argumentado el ministro, que ha indicado no obstante que el Ejecutivo central no puede evitar que el presidente de la Generalitat declare la independencia pero "esa declaración no tiene ninguna validez, ningún efecto, ninguna consecuencia".

Por tanto, el Estado de derecho "tomará todas las medidas" para garantizar que se cumplen las leyes, la convivencia democrática y que se respetan los derechos de las mayorías", ha advertido.

Para el ministro, una "minoría radical" que apoya al Gobierno de la Generalitat "no puede estar imponiendo en Cataluña este disparate al que nos están llevando a todos los españoles", con escenas que a cualquier ciudadano "con dignidad le repugna", como que a los agentes se les esté "acosando, rechazando el alojamiento o insultando".

"No se va a declarar la independencia y el Estado de derecho tiene todas las herramientas para actuar en esa circunstancia y así va a ser", ha insistido.

Este proceso ha motivado querellas por delitos tan graves como sedición, malversación, prevaricación o desobediencia, ha enumerado Catalá, que ha asegurado que "las personas que están acusadas de esos delitos son las que están liderando estas actuaciones".

Sobre la citación del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional, el próximo viernes, el ministro ha explicado que se trata de una primera toma de declaración para empezar con "actuaciones en un delito muy grave como es el de sedición".

Preguntado además por la posición de la UE y de la ONU ante la intervención policial en Cataluña, Catalá ha indicado que cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad han intervenido lo han hecho "en ejecución de una orden judicial, y siempre con mesura, con proporcionalidad y para garantizar el orden y la convivencia".

"Es lo que ha habido este domingo en Cataluña y es lo que hay siempre en toda España", ha sostenido el ministro, que se ha referido al contexto "dificilísimo" en el que han actuado "y han sido objeto de todo tipo de presiones, amenazas, insultos, y han reaccionado con total mesura y proporcionalidad", ha insistido.

"Si hay que explicarle a alguien este tipo de cosas lo haremos con toda satisfacción y con el orgullo de saber que tenemos unas fuerzas de seguridad profesionales al servicio de los ciudadanos y de la democracia", ha resumido.