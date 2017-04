Catalá pide no especular sobre el caso Canal, que parece un "asunto complejo"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado hoy partidario de no hacer especulaciones en torno a la operación Lezo sobre la corrupción en el Canal de Isabel II, ya que ha recordado que el caso está bajo secreto de sumario y, además, "tiene visos de ser un asunto complejo".

"No hay que especular en una investigación que tiene visos de ser un asunto complejo y que está sometida a secreto de sumario. No merece la pena andar con especulaciones de un asunto sobre el que no se tiene información", ha dicho Catalá a la prensa en Cuenca en la inauguración de las X Jornadas Científicas de la Difusión de la Investigación de la Universidad regional.

Asimismo, ha mostrado el "máximo respeto" a la acción de la justicia, de las instituciones y de la Fiscalía, que "defiende el interés general y el cumplimiento de la legalidad".

También ha manifestado su confianza en las instituciones y ha subrayado que España es un Estado de derecho, por lo que "los procesos judiciales están dotados de todas las garantías" y "del derecho a la defensa también", ha añadido el ministro, que se ha mostrado convencido de que la "investigación continuará adelante y se sabrá la realidad de los hechos".

Durante el desarrollo ayer de la operación Lezo de la Guardia Civil fueron detenidas ayer un total de doce personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.