Catalá pide no buscar "excusas" ni modelos exóticos para reformar la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado hoy de "prioritarias" tanto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) como del Estatuto del Fiscal y ha alentado a sacarlas adelante esta legislatura sin buscar "excusas" o "modelos exóticos inexistentes" en el entorno.

El ministro ha inaugurado el II Curso de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal en el Pazo de Mariñán y, durante su intervención, se ha referido a la "paradoja" de que la reforma procesal "es reivindicada, exigida, demandada por todos, por asociaciones, partidos políticos, fiscales, y sin embargo no acabamos de tirar par adelante".

El momento político no es el "problema" para Catalá, que reconoce no imaginarse "que nadie pueda oponerse al proyecto por protagonismo político o por celos profesionales", pues el caso del nombramiento del Fiscal General del Estado "es como ha sido toda la vida", ha funcionado "bien" y "los experimentos con gaseosa", ha resumido.

Más allá del debate político, el ministro propone mirar alrededor porque sin pretender que el Fiscal General sea un director general de Justicia "tampoco debemos buscar modelos exóticos inexistentes" en la cultura jurídica y el entorno de las sociedades europeas, ha dicho, por lo que "esos asuntos no deberían ser una excusa para sacar adelante la reforma".

Esa "estrategia nacional" pasa por la obligación de encontrar consensos, dice Catalá, que considera este tema un "desafío".

Sobre el proceso penal, ha destacado que de media España está en una "buena posición" en tiempos de respuesta pese a la percepción social de demora, por lo que ha abogado por seguir trabajando en la agilidad de la Justicia, así como en las condiciones salariales del personal de la Fiscalía o en un instrumento normativo adecuado en para la actualidad y tipo de delitos que hay que investigar.

"Deberíamos ser capaces de abrirnos a una nueva Lecrim" y "merece la pena" porque "hay un altísimo consenso sobre por dónde habría que avanzar", añade Catalá sobre un sistema más simple en el proceso, más garantista, flexible y con menos formalismos, ha enumerado.

Según el ministro de Justicia, "la reforma del proceso penal es mucho más que la atribución al fiscal de la investigación".

En este ámbito los factores de tensión y conflicto, ha continuado, se focalizan en las garantías, independencia del juez y autonomía del fiscal, pero a Catalá le parece que "no tienen fundamento real esas resistencias", que provienen del "conservadurismo tradicional y resistencia al cambio", en definitiva, son "temores ante el futuro".

"No es lícito ni razonable que haya un movimiento soterrado de oposición a algo que se declara como conveniente para la Justicia en España, y que haya unas fuerzas corporativas que lo impiden basándose en desconfianzas, en incertidumbres" como que "a los fiscales se les nombra como se les nombra y ya sabemos lo que puede pasar".

Catalá ha instado a no descalificar el proyecto por "comentarios de cafetería" y, por el contrario, ha animado a crear opinión y empujar desde las asociaciones, la carrera judicial o el mundo académico para "no dejar pasar esta oportunidad" pues "no es complicado" generar un amplio consenso político al respecto.

En relación a las "desconfianzas y tensiones que existen en este momento hacia el funcionamiento de la Fiscalía y la politización de los nombramientos", Catalá ha dicho que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "puede fortalecer la confianza de todos, instituciones y opinión pública, sobre el cambio que quiere promover".

Dicho cambio pasaría por mejorar el sistema de provisión de puestos de trabajo reduciendo la discrecionalidad, fortalecer la potestad normativa, la singularización presupuestaria, un sistema de gestión de las discrepancias mediante mecanismos transparentes que garanticen la unidad de acción o crear una oficina fiscal, entre otros.

Sobre todos estos puntos, el ministro ha animado a los partidos a "que se mojen" y a que si no comparten esta propuesta expliquen sus motivos, pues "hay razones poderosísimas que desaconsejan que sigamos siendo una isla en mitad del océano".

En el transcurso de la apertura de la X edición de esta escuela ha intervenido además el Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, que ha considerado que "es hora de apostar" por la reforma del proceso penal y pasar de un sistema mixto al sistema acusatorio más puro que aporte agilidad a la justicia.