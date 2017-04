Catalá: se otorga menos del 1 % de indultos pedidos y sobre delitos limitados

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que desde que ocupa ese puesto se conceden menos del 1 por ciento de los indultos que se solicitan y referidos a "un tipo de delitos muy limitado", ninguno en materia de violencia de género, fraude fiscal o asociados con la corrupción o la seguridad vial.

Así lo ha manifestado a los periodistas en Málaga, donde hoy la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico no cumplirá con su tradición y no liberará a un preso en la procesión porque los reclusos propuestos no cumplían los requisitos, aunque lo hará tras la Semana Santa una vez apruebe el Gobierno el indulto.

Catalá ha precisado que el expediente llegó al Ministerio de Justicia "en la segunda mitad de marzo y sin plazo de retomar" una tramitación, que ha calificado de "compleja" y que no se puede hacer en quince días.

Ha explicado que "no es tanto que el Gobierno haya cambiado su política, como que la sociedad española tiene una percepción del indulto mucho más restrictiva, mucho más limitativa", por lo que ha habido "en los últimos años una restricción extraordinaria en materia de indultos".

"En la primera ocasión en que el Consejo de Ministros vuelva a tener conocimiento de un expediente de indultos, estará el indulto solicitado por la Cofradía de Jesús El Rico", ha destacado.

Ha agradecido "el entendimiento" de Málaga y "la flexibilidad para saber que ha habido un problema de carácter formal" y ha resaltado que el Gobierno "tiene una actitud ante los indultos muy restrictiva porque así se está exigiendo desde los grupos parlamentarios y desde la opinión publica".

"Parecía que lo coherente era no conceder un indulto que contradijese la política general que se está llevando por mucho que respondiese a una tradición tan importante como la que tiene la Cofradía de El Rico", ha enfatizado.

Ha justificado otros indultos concedidos por Semana Santa porque se trataba de "un tipo de delincuente que está dentro de los parámetros" en los que se conceden".

Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía, Antonio Martínez, ha agradecido al Gobierno por "hacer suya la sensibilidad de lo que pasaba", entender estas tradiciones y "ofrecer una solución válida".