Catalá cree que el presidente de Murcia no debería dimitir: "No es el momento"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, no debería dimitir. Aunque va a declarar como imputado en el caso Auditorio, cree que hay que esperar a la apertura de juicio oral para exigir responsabilidades políticas: "No es el momento".

En su opinión, Sánchez no debería abandonar su cargo cuando "sólo hay una mera investigación", cuando solo "se comparece ante un tribunal en calidad de investigado". Hasta que no se le procese no debería dimitir, ha insistido. El presidente de Murcia está acusado de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad documental y malversación.

En este sentido, ha puesto el foco en el respeto a la presunción de inocencia. "Todavía no hemos aprendido que es muy conveniente esperar a que haya conclusiones materiales", ha asegurado, al tiempo que ha pedido "prudencia". Esas palabras también iban dirigidas a Ciudadanos, socio del PP en Murcia, a quienes ha insistido en pedir que esperen al juicio para pedir la dimisión de Sánchez.

El ministro ha vuelto a recalcar en la importancia de la "dependencia jerárquica" en el Ministerio Fiscal, como garantía de la "seguridad jurídica" de todos los ciudadanos. Con respeto a ese principio, ha dicho, los fiscales podrán "discrepar con garantías".

Catalá se ha referido así, durante un desayuno informativo, al enfrentamiento vivido la semana pasada entre las fiscales del caso Púnica y la Fiscalía Anticorrupción. Cuando las primeras se inclinaban por acusar de tres delitos de corrupción al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sus superiores zanjaron que no había lugar.

El ministro, que llegó a reprender públicamente a las fiscales y a anunciar posibles acciones disciplinarias contra ellas, ha insistido hoy en que la Fiscalía debe garantizar su "legalidad e imparcialidad". Y el único camino para ello es "la unidad de actuación y la dependencia jerárquica". Este principio se debe preservar "de manera que no se generen dudas o desconfianzas".

Entre mañana y pasado se reunirá el Consejo Fiscal para nombrar a un nuevo fiscal Anticorrupción, dentro de una larga lista de nombramientos. Catalá ha afirmado que esas decisiones "van a estar orientados a poner al frente de los puestos más relevantes a fiscales capacitados, con experiencia acreditada".

Catalá ha explicado también que una de las prioridades del Gobierno en mejorar la imagen de la Justicia trabajando por su independencia. Así, ha anunciando que el Ejecutivo está dispuesto a revisar el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, como consta en el pacto con Ciudadanos.

En este sentido, ha abogado también por "suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan nombrar magistrados", regular el "tránsito entre la justicia y la política" o limitar los aforamientos.

El ministro no ha profundizado en las medidas sobre corrupción, más allá de que el Ejecutivo quiere "garantizar que los que denuncian corrupción tengan un sistema de protección muy estricto". Hoy se debate en el Congreso la toma en consideración de una iniciativa en este sentido, pero el PP es el único partido que no se ha reunido con sus impulsores, la Plataforma x la Honestidad.