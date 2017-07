Catar se envuelve en una ola de patriotismo en torno a su emir

Los cataríes han respondido a la crisis diplomática con los países árabes con una ola de patriotismo en torno a su emir, Tamim bin Hamad al Zani, cuyo rostro empapela hoy incontables rincones de Doha.

El dibujo estilizado del jefe de Estado, con la mirada fija en el horizonte y bajo el que se lee la leyenda "Tamim el glorioso", estampa los rascacielos del centro financiero, los escaparates del zoco, los parabrisas de muchos automóviles y aparece hasta en las pantallas de los cajeros automáticos.

La analista del centro de estudios Brookings de Doha, Beverley Milton-Edwards, explicó a Efe que esta profusión de apoyo popular, que emanó de la crisis, le ha servido al mandatario de 37 años para legitimarse en el trono, que heredó de su padre en 2013.

"Es evidente que la crisis diplomática actual liderada por el cuarteto de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Baréin y Egipto, realmente ha fortalecido la posición del emir de Catar en su propio país", dijo a Efe la analista.

No obstante, la experta alertó de que todavía es imposible predecir el desarrollo de la crisis, por lo que no se puede descartar que el cuarteto árabe trate de apartar al emir del trono por medios no diplomáticos.

Los cuatro países anunciaron ayer su intención de mantener el bloqueo económico mientras barajan nuevas represalias contra Catar, al que acusan de apoyar el terrorismo.

El Gobierno catarí no ha dado una respuesta oficial al último pronunciamiento del cuarteto, mientras que las autoridades han proseguido sus esfuerzos diplomáticos que, según analistas, le están rindiendo una buena imagen al pequeño y rico emirato.

"Si algo ha reforzado la crisis es la sensación de que la marca Catar resuena fuerte y es poderosa", comentó Milton-Edwards.

En las calles de Doha es patente el apoyo al emir por parte de los cataríes y de muchos extranjeros residentes en el país, que suponen cerca de un 80 % de la población y que también se han sumado a la iniciativa de respaldo al jefe de Estado colocando su imagen en casa, en el coche o las redes sociales.

El autor del omnipresente dibujo, el diseñador gráfico Ahmed bin Majed, explicó a Efe por teléfono que decidió retratar al emir cuando comenzó la crisis hace un mes para mostrar su apoyo y su "amor" por su país, un sentimiento que cree que comparten sus compatriotas.

Publicó el dibujo en su cuenta de Instagram y "en cinco horas mucha gente se puso la imagen en su perfil, la republicó y se extendió por todos lados", dijo.

El diseñador gráfico de 28 años aseguró que ninguna obra que ha realizado para campañas publicitarias tuvo una repercusión parecida; su éxito, dedujo, se debe a que todo Catar comparte el sentimiento de aprecio por el jefe de Estado.

El sobrenombre "el glorioso", explicó, se lo puso porque el emir dio una "buena vida" a los cataríes al continuar las políticas de su padre, el emir Hamad, que situó a Catar como el país con la renta per cápita más alta del mundo.

"Tenemos buena vida, sanidad gratis, educación gratis, todo es fácil en la vida para nosotros. Todo el mundo apoya al emir", sostuvo.

Ahora, la imagen original está expuesta en una galería de arte en un hotel de la capital catarí, junto a otras del joven autor, y las copias se han multiplicado por todo este pequeño país peninsular.

Se puede ver estampada en protectores de teléfonos móviles, en carteles gigantes en la fachada de algunos rascacielos del corazón financiero de Doha y en los vidrios de automóviles de todo tipo.

También se ve en los escaparates de muchas tiendas, tanto de la zona turística del zoco como en los barrios humildes donde viven inmigrantes de Bangladesh, la India y Pakistán.

Miles de personas, entre ellos los funcionarios del Gobierno, han elegido la imagen para sus perfiles en las redes sociales.

Un vendedor del zoco, Rihan, de nacionalidad india, afirmó que "todo el mundo apoya al emir en Catar, tanto los cataríes como los extranjeros".

Aprovechando la ola de patriotismo, en su tienda de recuerdos ha desplazado los objetos con la imagen de la perla, producto tradicional del país, para poner en primera línea desde adhesivos a tazas, relojes o espejos con la imagen del mandatario.