Causapié espera que Carmena cese a Mato y Mayer y no imite a Rajoy o Cifuentes pero no entiende para qué una comisión

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, confía en que la alcaldesa, Manuela Carmena, cese a los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer si no dimiten y que "no siga los pasos de Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes" para añadir, a renglón seguido, que no entiende para qué una comisión de investigación.