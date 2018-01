El Chicle deja de estar incomunicado y esperará a la autopsia de Diana Quer

El supuesto autor de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, el Chicle, ya podrá comunicarse desde hoy con su familia y letrado y se mantendrá a la espera del informe de la autopsia practicada al cadáver de la joven Diana Quer, el cual previsiblemente se conocerá el próximo lunes.

El Chicle, que guió a los investigadores hasta el cuerpo de la víctima, localizado en el depósito de una nave industrial de Rianxo, ya ha pasado cuatro noches en el centro penitenciario de Teixeiro, después de que el 1 de enero el juzgado número tres de Ribeira (A Coruña) decretase para él prisión provisional incomunicada y sin fianza, ayer ratificada por el juzgado número uno, que es el competente en este caso.

En el auto ya se incluyó el levantamiento de la mencionada prerrogativa, desde las tres de esta tarde, pero no está previsto que el investigado reciba alguna visita hasta el próximo lunes a las 16.30 horas, cuando mantendrá su primera reunión en la cárcel con su letrado defensor, José Ramón Sierra, que hoy ha avanzado que si los datos de la autopsia, que se lleva a cabo en el Anatómico Forense de Verín (Ourense), revelan agresión sexual, abandonará la representación legal de su cliente.

Sierra ha acudido esta mañana a la cárcel de Teixeiro y ha dejado ropa a su patrocinado, que solo tenía la indumentaria que llevaba puesta el día de su detención y, pese a que no ha podido mantener contacto con él, ha explicado que los funcionarios de Teixeiro le han certificado que Abuín Gey "está bien" y recluido en el módulo de ingresos del penal.

El abogado ha recordado que el arrestado no prestó declaración en sede judicial "por una línea de defensa lógica", la oportuna hasta que se conozcan los datos que revelará la autopsia.

"Ya declaramos en su día en comandancia y ante la Guardia Civil", a quienes, según el letrado, únicamente se les dio una versión, por lo que "no es cierto" que existan dos, ha dicho, y ha incidido en que el Chicle también le ha proporcionado a él una teoría única.

"Nosotros solo sabemos lo que nos dice él", que es que la muerte de la chica de 18 años se produjo por "un accidente con un automóvil", ha especificado.

"Como defensa esperamos que sea verdad, si no es así nos planteamos un escenario muy distinto, ya no como defensa, sino apartarnos del caso... por una cuestión de confianza, porque podemos hacernos el tonto pero no tanto...", ha subrayado el penalista.

Sierra ha advertido que su equipo de abogados, "obviamente", no tomará decisión alguna en base a publicaciones en medios y esperará al lunes para ver si es posible poder contar con detalles "de una manera fidedigna", porque no existe "ninguna base" para lo que se está diciendo en tanto en cuanto se solicitó el informe al menos preliminar en el juzgado de Ribeira y el mismo no fue facilitado a las partes, razón por la que entienden que "no existe, que no hay ese informe hoy".

Respecto a la declaración de la otra investigada en la causa, la mujer del único detenido, Rosario Rodríguez, que ayer en sede judicial dijo que no vio evidencias de atropello en el vehículo Alfa Romeo gris que centra las pesquisas, el abogado ha incidido en que no abordará públicamente cuestiones que conciernen al contenido del procedimiento en sí y que solo pueden conocer las partes, por lo que no va a comentar, "por respeto al juez instructor".

En el juzgado de Ribeira también han prestado declaración hoy, en calidad de testigos, los cuñados de José Enrique Abuín Gey, que ratificaron que no estaban con el autor confeso de la muerte de Diana Quer la noche en la que la joven madrileña desapareció, el 22 de agosto de 2016.

Una vez finalizadas las diligencias previstas en el auto emitido por el juez instructor y a la espera de las nuevas actuaciones que determine, está previsto que en los próximos días la Guardia Civil realice un nuevo registro de la nave de Rianxo a la que Abuín Gey guió a los agentes en la madrugada del 31 de diciembre, cuando se halló el cuerpo sin vida de Diana Quer.

Precisamente esa fábrica se ha convertido en un altar improvisado, ya que a las numerosas velas que se han colocado se han sumado dos grandes coronas de flores, por un lado una de rosas blancas en las que se puede leer: "Mamá y Valeria te aman", y otra que reza: "Papá, Mamá y Valeria. Diana hija, estarás siempre en nuestro corazón".

A Diana Quer se le perdió el rastro el 22 de agosto de 2016, cuando acudió en su lugar de veraneo, el municipio costero de A Pobra do Caramiñal, a una fiesta local de la que ya nunca regresó.

Por esta causa, el único detenido es el Chicle, a quien se le investiga por la presunta comisión de los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y también contra la libertad sexual.