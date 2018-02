China dice que el librero Gui Minhai criticó a Suecia por decisión propia

China dijo hoy que el librero y activista sueco Gui Minhai, detenido en enero en Pekín, acusó por decisión propia a Suecia de haberlo "manipulado" y no fue obligado a hacerlo por las autoridades chinas.

"Él aceptó la entrevista de la prensa", respondió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang a preguntas de los periodistas en Pekín, e insistió en que el detenido expresó "de manera clara" su postura y sus deseos.

Gui, ciudadano sueco de origen chino, fue detenido el 20 de enero cuando viajaba en tren a Pekín, acompañado de personal diplomático de Suecia, para atender una cita médica en la embajada de ese país.

En una comparecencia ante medios chinos organizada por el Ministerio de Seguridad Pública de China el pasado viernes, el librero, que sigue bajo arresto, vertió numerosas críticas al país europeo.

"Lo lamento mucho. Suecia no me había informado sobre la cita médica de Pekín, por ejemplo sobre qué médicos iban a verme. Me dijeron que quedaría con un sueco experto en China y con otra persona de una fundación estadounidense. Mirando atrás, podría haberme convertido en una pieza de ajedrez de Suecia", dijo.

En China es habitual que los funcionarios investigados o condenados por delitos de corrupción muestren públicamente su arrepentimiento, por lo que numerosos medios internacionales han cuestionado que Gui ofreciera esta comparecencia libremente.

El librero, propietario de una editorial especializada en libros críticos con el Partido Comunista de China (PCCh), desapareció en Tailandia misteriosamente a finales de 2015 y reapareció meses después bajo custodia de China, que le acusaba junto a otros cinco editores de vender libros prohibidos en el país.