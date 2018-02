China y la Unión Africana (UA) acercan posturas tras los rumores de espionaje

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mussa Fakhi Mahamat, se reunió hoy en Pekín con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, para acercar posturas entre China y África dos semanas después de que el régimen comunista fuera acusado de espionaje en la sede de esa organización continental.

Wang y Fakhi mantuvieron en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital china el séptimo diálogo estratégico entre ambas partes, en el que se confirmó la futura apertura de una oficina de la UA en Pekín, que se añadirá a las que la organización tiene en Ginebra, Nueva York, Bruselas, Washington y El Cairo.

En la comparecencia de prensa posterior al diálogo, ambos líderes refutaron las informaciones publicadas a finales de enero por el periódico francés Le Monde, en las que se acusó a China de instalar sistemas de espionaje informático en la sede de la UA construida por el país asiático en Adis Abeba (Etiopía).

Esas alegaciones son "mentiras que obviamente ignoramos y a las que no damos importancia", aseguró hoy Fakhi, quien añadió que en la sede de la capital etíope no se tratan temas sensibles de seguridad o defensa y por ello "no habría motivo para que China ofreciera el edificio y lo espiara".

La polémica "no nos distraerá ni desviará nuestras relaciones", señaló el líder africano, mientras que el ministro Wang consideró que "los rumores palidecen ante el imparable paso de la cooperación chino-africana".

Fakhi destacó el buen momento de los lazos y mencionó como ejemplos de ello el envío por China de ayuda a la cooperación por valor de 100 millones de dólares o la ayuda del gigante asiático al desarrollo de una Fuerza Africana de Emergencia para luchar contra desafíos como el terrorismo.

En septiembre, Pekín acogerá la séptima edición del Foro de Cooperación China-África, un evento trienal en el que la capital china invitará tanto al líder de la UA como a jefes de Estado y Gobierno de ese continente.