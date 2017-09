Christopher Wray jura como nuevo director del FBI con la ausencia de Trump

Christopher Wray juró hoy como nuevo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una ceremonia en la que el gran ausente fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pese a su ausencia, Wray tuvo palabras de agradecimiento para el mandatario, quien lo designó para el puesto, y también para el Senado, que confirmó su nombramiento hace unas semanas.

Su nombramiento llegó tras el polémico despido de su predecesor, James Comey, quien fue relevado del cargo de forma fulminante por el propio Trump en mayo pasado, en lo que muchos interpretaron como un intento de frenar las pesquisas del entonces director del FBI sobre los vínculos entre la campaña del magnate y el Gobierno ruso para influir en los comicios presidenciales del año pasado.

Además, según testificó el propio Comey más tarde ante el Senado, Trump le había pedido lealtad en cuanto a las pesquisas rusas y le insinuó que, de lo contrario, su cargo corría peligro.

Ante el aumento de las tensiones por posible obstrucción a la Justicia, finalmente el también exdirector del FBI Robert Mueller fue nombrado para llevar de forma independiente las investigaciones sobre la llamada trama rusa como fiscal especial.

No obstante, con la elección de Wray, respetado por demócratas y republicanos por su carrera judicial, Trump puso al frente del FBI a un director que despejó las dudas sobre posibles intromisiones.

"Algunas cosas no pueden y no cambiarán. Nuestra misión es simple, pero profunda: proteger a los estadounidenses y la Constitución. Eso no ha cambiado y no va a cambiar, al menos mientras yo tenga algo que decir al respecto. Vamos a seguir la ley y nuestros valores fundamentales", subrayó.

"Vamos a seguir los hechos independientemente, no importa a dónde nos dirijan y a quién le guste. Y vamos a perseguir siempre, siempre la Justicia", insistió el nuevo director de la policía federal.

Trumo no asistió a la ceremonia, como suele ser tradición entre los presidentes de EE.UU., evitando así cruzarse tanto con Mueller como con Comey, quienes como exdirectores del Buró Federal de Investigaciones estaban invitados al acto.

Fue el fiscal general, Jeff Sessions, quien acudió en nombre del Ejecutivo.

"Me alegro de estar aquí con ustedes para celebrar el comienzo del servicio del nuevo director del FBI, Chris Wray. Empezará un nuevo día para la organización conocida como la organización de investigación más grande de la historia del mundo", dijo Sessions.

"Esta agencia tiene, de hecho, una historia larga y distinguida. Ha resistido valientemente, década tras década, con disciplina, habilidad y coraje para lograr la verdad y la justicia. En mis quince años en el Departamento de Justicia, he visto su trabajo", agregó.

También destacó la trayectoria de Wray como fiscal del estado: "Chris Wray estuvo allí el 11 de septiembre (en alusión a los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York) y más tarde se convirtió en jefe de la División Criminal. Entonces no había División de Seguridad Nacional y dirigió tanto asuntos de seguridad criminal como de seguridad nacional".

"Fue un actor clave en esos días intensos", reconoció Sessions.