Cientos de personas se concentran frente al Ayuntamiento de Zaragoza para pedir diálogo

Los ciudadanos han acudido a esta cita vestidos de blanco y con banderas blancas, tal y como solicitaba la convocatoria, para exigir diálogo sin posicionarse en un lado u otro.

"Es la hora de decir que España es un país mejor que sus gobernantes. Han sembrado odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad España se convertirá en un país difícil de habitar. Por eso debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y demostrar que no queremos que nos utilicen que no se enfrenten que nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos sino la gente el diálogo la convivencia", reza el manifiesto de la concentración.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que estos días han sentido "rabia" y, sobre todo "mucha tristeza" ante los acontecimientos políticos acaecidos en Cataluña. "Hemos visto cosas que nunca hubiéramos querido ver y que nos apenan profundamente, están ocurriendo por culpa de dirigentes irresponsables que no escuchan ni hablan. Cómo ciudadanía debemos negarnos a que nos metan en un callejón sin salida. No en nuestro nombre".

"Sabemos que la convivencia es posible. España es mejor que sus gobernantes y lo ha demostrado en diversas ocasiones. Es hora de estar juntos para demostrarles que han sido incapaces e irresponsables y que existe otro modo de hacer las cosas. Sin bloques y bloqueos, tenemos que apostar por la vía del diálogo, por el respeto y el entendimiento. Somos muchos, somos diversos, somos respetuosos y, sobre todo, queremos un país mejor y no uno infinitamente peor".

El manifiesto ha incidido en que la convivencia se genera hablando y las leyes sirven a ese diálogo. "No pueden usarse como obstáculo ni, menos aún, para engendrar un conflicto civil, tenemos que decir 'basta ya' a esta espiral, la gente quiere un país basado en el respeto, el diálogo fraterno y la convivencia democrática".

DIALOGAR

En esta línea, la artista Cristina Beltrán, ha asistido a la concentración en Zaragoza, después de ver la convocatoria en las redes sociales, y se ha dirigido a los asistentes para incidir en la importancia de dialogar. "Lo único que puedo pretender es intentar unir a la gente como yo, que piensa que hay que hablar, para que al final se haga porque la política está generando una gran brecha social".

"Los políticos no han hecho demasiado hasta ahora, y les pagamos para que lo hagan, tienen que sentarse a hablar, no hay otra pretensión que esa en esta concentración", ha apuntado.

Esta concentración también se ha realizado en Teruel, donde un centenar de personas se han congregado frente al Ayuntamiento de la capital turolense. A este acto han asistido algunos representantes de IU, Podemos, militantes de base del PSOE, y personas vinculadas a distintas organizaciones como la PAH, Manos Unidas, Teruel Existe y particulares. Además, ha asistido la concejal de Ganar Teruel, María del Carmen Tortajada.