Cifuentes evita respaldar la gestión de Aguirre en el PP de Madrid "porque en estos momentos está todo en entredicho"

Al ser preguntada en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press, por si "pone la mano en el fuego" por los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, a quienes el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha involucrado en la supuesta financiación ilegal del partido, como a ella, la dirigente madrileña ha señalado que esa frase le suena a "una cosa medieval".

Para ella, Aguirre hizo cosas "políticamente hablando muy buenas y muy positivas para Madrid". Pero, en lo referido a la gestión del partido no puede opinar porque "en estos momentos está todo en entredicho y hay una investigación judicial".

"Sinceramente no lo sé, no sé si como dicen hubo financiación más allá de lo que establece la legalidad y como no lo sé yo lo que espero es que en este asunto, como en cualquier otro, es la Justicia llegue hasta el final y determine lo que tenga que determinar", ha concluido.