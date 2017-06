Cifuentes no teme que Cs rompa el acuerdo de investidura: "Creo que no hay ningún motivo para un enfado"

"No temo absolutamente nada, porque el acuerdo se está cumpliendo y el grado de cumplimiento es muy alto con independencia de que pueda haber diferentes interpretaciones", afirmado Cifuentes en declaraciones a los medios después de que ayer Ciudadanos se levantará de la mesa de seguimiento del acuerdo de investidura por su ausencia, debido a que acudió a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

La presidenta madrileña ha indicado que "las relaciones personales y las políticas también tienen sus épocas mejores y peores y sus altibajos", pero ha sostenido que "por encima de eso aquí solamente hay un asunto importante, que es el acuerdo de investidura".

La dirigente popular ha defendido la delegación que acudió ayer a la reunión, ya que eran "el secretario general del partido y el coordinador general".

"Creo que no hay ningún motivo para un enfado. Si está enfadado espero que se le pase. No puedo desearle nada más", ha continuado Cifuentes, quien ha rechazado valorar las declaraciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre lo sucedido porque no quiere que eso "engordar la polémica". "No voy a engordar una polémica que creo que verdaderamente no tiene importancia y no conduce a nada", ha apuntado.

