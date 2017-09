Cifuentes no bajará ahora el IRPF para que Cs tenga su "dosis de protagonistina" y no admitirá condiciones para negociar

"¿Desde cuándo dialogar, sentarse a hablar, requiere condiciones previas? La única condición previa que acepto es el acuerdo de investidura que es el que usted y yo firmamos y todo lo que salga del acuerdo de investidura no puede ser condición previa", ha afirmado Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a la condición que ha puesto la formación naranja para sentarse a negociar los presupuestos de 2018, que es llevar a cabo ahora una bajada del tramo autonómico del IRPF.

Al igual que dijo ayer en su primera intervención en el debate del estado de la región, Cifuentes ha afirmado que ya ha dicho a todos los madrileños en su programa que va a bajar los impuestos. "Voy a bajar el IRPF y vamos cumplir nuestro programa electoral, pero lo voy a hacer porque así me he comprometido con los madrileños. No lo voy a hacer porque lo diga usted. No lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer para que usted tenga su dosis de protagonistina ahora", ha aseverado.

Cifuentes ha considerado que sería "muy irresponsable" acometer una bajada del IRPF justamente cuando se está negociando el nuevo sistema de financiación y no se sabe cómo va a quedar la financiación en la Comunidad de Madrid.

También ha indicado que no lo va a hacer cuando "las comunidades autónomas están gobernadas por la izquierda están atacando a Madrid por ser la comunidad que tiene los impuestos más bajos, en un momento en que hablan falsamente de la armonización".

Por último, ha afirmado que no van a bajar el IRPF "de ninguna de las maneras" sin antes saber cómo va a afectar a Madrid la bajada del IRPF del Gobierno central.

Cifuentes ha acusado a Cs de tener un "problema de lealtad" al Gobierno, pero también de deslealtad a la Comunidad, la institución y a los madrileños. "¿En esto consiste la política útil de la que presumen?", se ha preguntado para decirle que si realmente quiere apoyar al gobierno apoye al Gobierno regional en la negociación del sistema de financiación y no intente sacar rédito electoral que es lo que, a su juicio, están "tratando de hacer ahora de manera muy irresponsable".