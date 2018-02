Cifuentes estaba "absolutamente dispuesta" a comparecer aunque cree que la oposición busca sacar "rentabilidad política"

En declaraciones a los medios de comunicación en la presentación del nuevo proyecto para el parque del tercer depósito del Canal, Cifuentes ha sostenido que "el tripartito" de la oposición en la Asamblea está en "un bucle" con la cuestión de las actas.

"Hubo un error humano, se explicó, no lo creyeron, pidió el consejero una comparecencia y después de la explicación seguían sin creerlo. Más allá de las explicaciones que se les dé, ellos tratan de buscar una rentabilidad política", ha indicado.

Y es que Cifuentes está "convencida" de que los portavoces de PSOE y Ciudadanos, Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado, respectivamente, "saben perfectamente que esto fue un error y que no hubo absolutamente ninguna voluntad de ocultar nada". En este sentido, ha sostenido que "ellos tienen las actas y han podido ver que no contenían nada" y ha recordado que finalmente un juez les ha dado la razón de que no se deberían haber mandado.

Para la dirigente madrileña, "cuando uno no quiere entender las explicaciones y cuando lo uno que quiere es tratar de sacar una rentabilidad política y hablar de intento de obstrucción y obstaculización por mucho que se explique no vale de nada". "En cualquier caso, nosotros somos un Gobierno transparente, no tenemos absolutamente ningún problema en explicar asuntos", ha defendido.

En este punto, la dirigente madrileña ha recordado que no fue a comparecer porque "Ciudadanos, Podemos y PSOE, que son los que pertenecen a la comisión y los que se reunieron, decidieron que la reunión no se celebrara". "En la decisión no ha intervenido el PP, yo supongo que esa decisión tendrá mucho que ver con el varapalo judicial que ha supuesto recibir un auto del juez dando la razón al Gobierno apoyando las tesis de la Abogacía General", ha indicado.

Cifuentes cree que los motivos por los que han desconvocado la comisión los tendrá que explicar la oposición. "Yo estaba absolutamente dispuesta a ir, a dar las explicaciones que me pidieran, como siempre lo he estado", ha defendido.