Cifuentes adelanta que Madrid sabrá este jueves si acoge un organismo europeo

Durante su discurso en el Desayuno Informativo de Europa Press, Cifuentes ha resaltado que la región es "atractiva para la inversión" como también lo es para "la localización de instituciones y organismos internacionales". Sobre este punto, la dirigente madrileña ha anunciado que en los próximos días la región podría recibir "una excelente noticia", que por prudencia no puede ampliar.

Ya en el turno de preguntas, al ser preguntada por la cuestión, Cifuentes ha señalado que no debe avanzar nada más pero "están pendientes de que se confirme que algún organismo europeo pueda venir a Madrid".

"Como no está confirmado me parecería prematuro pero tengo confianza en el proyecto y creo que el día 18 conoceremos la noticia", ha dicho, para a continuación señalar que esto beneficiaría no solo a la región sino al conjunto de España.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que de producirse podría hacer venir trabajadores a la autonómica así como ha resaltado lo importante que sería para el país, de cara a atraer inversión tras el 'Brexit'. "Esto tendría un indudable efecto positivo", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que para ello están trabajando de la mano del Gobierno de España, de quien están recibiendo "todo el apoyo". En este punto, ha desgranado que la Comunidad cuenta con rivales importantes en la carrera para conseguirlo como es Alemania.