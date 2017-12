Cifuentes hace balance "positivo" de 2017: "La Comunidad y los madrileños en general estamos hoy mejor que hace un año"

"Aunque todavía queda mucho por hacer, 2017 ha sido para la Comunidad un año positivo tanto desde el punto de vista económico, como desde una perspectiva social, y la mejor prueba de ello es que más de 121.000 personas que hace un año estaban en paro, han encontrado trabajo. Ha sido un año en el que nuestra Comunidad se ha configurado como el motor económico de España", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este ámbito, Cifuentes ha puesto de relieve que la tasa de paro se ha reducido en casi 3 puntos hasta situarse en el 12,35 por ciento, la más baja desde finales del 2008, y se ha alcanzado la mayor cifra de afiliación a la Seguridad Social de la serie histórica con 3.071.971 afiliados, "lo que supone que ya se ha recuperado el 100 por ciento del empleo perdido durante la crisis". De hecho, ha apuntado se ha creado una media de 333 puestos de trabajo cada día.

Asimismo, titular del Ejecutivo autonómico ha puesto de relieve que la Comunidad de Madrid ha crecido un 3,6 por ciento en el tercer trimestre de 2017 en términos interanuales y encadena cuatro años de crecimiento positivo. El crecimiento experimentado por la economía madrileña se sitúa cinco décimas por encima del ritmo del conjunto de España lo que, a juicio de la presidenta regional, sitúa a la Comunidad de Madrid "en una posición de liderazgo".

"Un liderazgo que también se manifiesta en la creación de empresas con 57 nuevas sociedades cada día. En los diez primeros meses de 2017, se han creado en Madrid 17.246 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone el 21,6 por ciento del total nacional. Y también se ha conseguido el liderazgo en inversión extranjera en los nueve primeros meses de 2017, tras atraer inversión extranjera por importe de 8.734,9 millones de euros, la mayor cifra desde 2011, lo que supone el 53,2 por ciento del total llegado a España. La estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la baja fiscalidad que ofrece la Comunidad de Madrid han contribuido, sin duda, a alcanzar estos resultados", ha señalado la presidenta.

Cifuentes, en todo caso, se ha comprometido a "seguir trabajando intensamente" para avanzar en la creación de empleo, que considera la mejor política social. En este sentido, ha destacado que fue su prioridad cuando llegó al Gobierno y que la Comunidad ha realizado la mayor Oferta Pública de Empleo de los últimos 16 años con 23.672 plazas, que mejorará especialmente los servicios de sanidad y de educación.

En el ámbito sanitario, la presidenta ha hecho hincapié en que "se ha reducido la demora de las Listas de Espera Quirúrgicas, en 5 días y medio respecto a hace un año y somos, junto con el País Vasco, la comunidad con una demora media más baja para operarse de España, gracias a la firma de 179 pactos de gestión".

Por lo que se refiere a la Educación, se ha referido a la tercera bajada de las tasas universitarias, que llega ya al 30 pro ciento, señalando, además, "que se ha logrado una cifra récord de becas que supera los 111 millones de euros. A lo que se suma el Abono Transportes, que este año ha llegado ya a más de un millón de jóvenes madrileños".

INFRAESTRUCTURAS

Según ha apuntado Cifuentes, también a lo largo del año la Comunidad ha venido impulsando proyectos de infraestructura que contribuirán a la mejora de la movilidad, como la ampliación de la estación de metro de Gran Vía, el carril bus VAO de la carretera de Barcelona, la estación de Arroyofresno que abrirá en 2018, o la futura ampliación de la Línea 11 de Metro, respecto a la cual el Consejo de Gobierno de hoy ha dado luz verde para elaborar el proyecto.

"Nuestro compromiso social ha quedado acreditado con numerosas actuaciones, como el hecho de que se ha dedicado a la Renta Mínima de Inserción más presupuesto que nunca, alcanzando los 160 millones y llegando a más de 30.000 familias. A lo que hay que sumar las 117.000 personas dependientes atendidas", ha proseguido.

En el ámbito de los municipios, ha destacado el avance en el desarrollo del Programa de Inversión Regional, dotado con 700 millones de euros, que ha permitido no solo llevar a cabo nuevos proyectos, sino afrontar gastos corrientes esenciales para el funcionamiento de los Ayuntamientos.

Cifuentes ha concluido insistiendo en que, "objetivamente, terminamos el año mejor de lo que lo empezamos. Mejor en creación de empleo, mejor en calidad de los servicios públicos, mejor en prestaciones sociales, mejor en oportunidades para estudiar y progresar". "Sin caer en la autocomplacencia, creo sinceramente que vamos por el buen camino, y no es que yo lo crea, es que los indicadores a los que me he referido lo corroboran", ha añadido. De hecho, cuando aún faltan 18 meses para terminar la legislatura, ya hemos cumplido el 67 por ciento de nuestro programa electoral y el 28 por ciento se encuentra en desarrollo. Somos conscientes, en todo caso, de que aún queda mucho por hacer, y en 2018 nos seguiremos dejando la piel hasta cumplir todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido", ha añadido.

ALGUNA AUTOCRÍTICA

Por último, a preguntas de una periodista sobre cosas a mejorar, Cristina Cifuentes ha asegurado que también son "tremendamente autocríticos" porque "todo, absolutamente todo, se puede hacer mucho mejor".

"El empleo es la prioridad de mi gobierno estamos satisfechos, pero no pensamos tanto en los 121.000 que han encontrado trabajo, sino en las más de 300.000 personas que no tienen empleo. Soy autoexigente conmigo mismo y creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor", ha apuntado.

Por ejemplo, la presidenta espera que el aumento de presupuesto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales para 2018 se utilice de forma "eficiente" para mejorar la atención en Urgencias, Atención Primaria y listas de espera. También espera que "no vuelvan a producirse incidencias en las obras" de nuevos colegios. "Tenemos un nivel de autoexigencia grande y siempre hay cosas que mejorar", ha concluido.