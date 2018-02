Cifuentes se querella contra Granados por falsedad y atentado contra su honor

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que va a presentar "de inmediato" una querella contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".

Según han explicado a Efe fuentes del Ejecutivo regional, Cifuentes ha tomado esta decisión tras conocer, "a través de los medios de comunicación", las declaraciones efectuadas hoy por Granados ante el juez del caso Púnica.

Cifuentes ha anunciado que va a ejercer ante los tribunales "cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".

Así, presentará "de inmediato" una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el Abogado que la representará a título personal, ya que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Francisco Granados ha declarado hoy a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha asegurado que Cifuentes formaba parte del círculo de poder de Ignacio González.

Granados ha dicho sobre Cifuentes -de la que ha indicado que tenía una estrecha relación con González-, que cuando se celebraron las campañas electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, financiadas de forma supuestamente irregular, ella era secretaria de Política territorial del PP madrileño y conocía de estas prácticas.

Esta misma mañana Cifuentes ha afirmado que le daba "exactamente igual" lo que dijera el exconsejero, "un presunto delincuente" que en su estrategia de defensa "quiere involucrar a todo el mundo" con el fin de "poder librarse" de una condena.

"Lo único que quiero respecto a Francisco Granados o a cualquier otra persona de mi partido o de cualquier otro partido que haya estado o esté en un procedimiento de corrupción es que la Justicia actúe cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades", ha asegurado.

La presidenta ha defendido su trayectoria política y personal, liderando la "tolerancia cero frente a la corrupción en el día a día".

"Soy una persona transparente, mi declaración de bienes -de no bienes- está ahí, no tengo nada, vivo de una determinada manera y no tengo absolutamente nada que ocultar", ha dicho.

Además, ha insistido en que ella no había tenido responsabilidades de gestión, ni en el PP ni en ningún Ejecutivo, hasta hace dos años, porque a pesar de haber sido diputada "muchísimos años" no ha pertenecido "a ningún Gobierno: ni de Esperanza Aguirre ni de Ignacio González ni de Alberto Ruiz-Gallardón ni de nadie".

"Yo me responsabilizo de mi etapa como presidenta de la gestora y luego como presidenta del PP de Madrid, igual que me responsabilizo exclusivamente de mi etapa de gestión, me responsabilizo de mi Gobierno. Lo que hayan hecho los demás, si está mal que lo paguen ante la justicia, yo voy a ser la primera que va a estar detrás de eso", ha aseverado.

"No voy a entrar a comentar cada una de las cosas que diga Francisco Granados; lo que quiero es que la Justicia actúe lo más rápido posible y que todo aquel que haya metido la mano en la caja y se haya llevado dinero que lo explique, que todo aquel que haya vivido de una determinada manera por encima de sus posibilidades que lo explique, y que todo aquel que esté siendo investigado por la justicia por corrupción que lo explique y que la justicia actúe", ha zanjado.

Horas después, no obstante, y tras conocer las declaraciones de Granados ha tomado la decisión de presentar una querella contra él por falsedades y por atentar contra su honor y su imagen.