Cifuentes da por zanjada la "polémica artificial" con Ciudadanos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que da por zanjada la "polémica artificial" con Ciudadanos tras el distanciamiento que se hizo evidente con la ausencia de ésta en la reunión de análisis del pacto de investidura prevista para el pasado 29 de junio.

Un encuentro pero que no llegó a celebrarse ya que tanto el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, como el adjunto, César Zafra, lo abandonaron a los pocos minutos al percatarse de que no había acudido Cifuentes.

"Es un tema que hay que zanjar ya, estar hablando de estos asuntos no tiene mayor recorrido", ha declarado Cifuentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La presidenta regional ha comentado que no va hacer "ningún comentario ni ahora ni nunca" para evitar "engordar una polémica" que, a su juicio, "es artificial, que no tiene la mayor importancia y que a los madrileños no les preocupa en absoluto".

Asimismo, ha señalado que el Gobierno regional no puede estar pendiente "permanentemente de las necesidades particulares de promoción de un determinado partido político", en referencia a Ciudadanos.

"Nosotros como Gobierno tenemos la obligación de preocuparnos y ocuparnos de la cosas que preocupan a los ciudadanos con mayúscula y no son este tipo de cuestiones", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que lo que le "ocupa" y le "preocupa" son los datos de empleo y "los parados que todavía no tienen trabajo en Madrid".