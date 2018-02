Cifuentes, sobre Granados: "¿Van a creer al que tenía un millón en el altillo o a mí, que vivo de alquiler y tengo 3.000 euros en la cuenta?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha cargado este sábado contra el exconsejero y exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, por relacionarla con Ignacio González y la caja B del partido: "¿A quién van a creer, al que tenía un millón de euros en el altillo o a mí, que vivo de alquiler y en la cuenta corriente creo que tengo 3.000 euros?".

La presidenta madrileña, que se ha querellado contra Granados por delitos de injurias y calumnias, ha argumentado en el programa La Sexta Noche que Granados "no actúa solo por cuestiones personales", sino por su línea de defensa para "diluir sus responsabilidades al máximo" y, a su juicio, como respuesta a la decisión del Gobierno de la Comunidad de personarse en el juicio de Púnica como acusación particular: "Está llevando a cabo su vendetta particular frente a mí por estas razones. Pero yo creo que le va a salir muy mal, porque si alguien le pregunta a cualquier ciudadano: ¿a quién cree usted, al que tenía un millón de euros en el ático de su casa, o a mí que vivo de alquiler y en la cuenta corriente creo que tengo 3.000 euros ahora mismo?".

Ha vuelto a señalar, como hizo el mismo día en que se produjo la declaración de Granados, que nunca ha tenido responsabilidades de Gobierno o económicas en el PP hasta que formó su propio Ejecutivo y después se convirtió en presidenta de la formación regional. "No tenía ningún tipo de acceso a las cuentas del partido porque era secretaria territorial", ha dicho. Ha afirmado, además, que no contempla la posibilidad de una imputación: "Ni la contemplo porque nunca he hecho nada ilegal".

Granados ha situado a Cifuentes en el núcleo de personas que tomaba decisiones en la política madrileña, tanto a nivel de partido como de Gobierno. Según su versión, eso tendría que ver con una relación sentimental que mantenía supuestamente con Ignacio González. Esa estructura de poder sería la responsable de la financiación irregular de dos campañas de Esperanza Aguirre, las de 2007 y 2011. Concretamente, Granados declaró ante el juez el pasado 12 de febrero que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, era "las manos, los oídos... en fin... la voz ejecutiva" de Ignacio González, y que llegaba a jactarse de ello.

Cifuentes no hará huelga el 8 de marzo

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que no secundará la huelga feminista el próximo 8 de marzo: "No voy a ir a la huelga porque el 8 de marzo es el Día de la mujer trabajadora, además del cumpleaños de mi hija que para mí es casi más importante". Ha señalado que cree en el derecho de huelga, un derecho "constitucional" y recogido en la Constitución "para ejercerlo", pero que "cuando uno plantea una huelga tiene que tener razones fundadas para hacerlo más allá del puro desgaste político" que le da a ella "que es lo que se pretende".

Preguntada por la defensa del lenguaje inclusivo de Unidos Podemos a través del término 'portavoza', Cifuentes ha indicado que le parece "una chorrada descomunal" poner el foco en algo "para llamar la atención". A su juicio, "si una persona quiere trabajar en puestos de responsabilidad a favor de la igualdad, lo tiene que hacer con medidas efectivas". "Lo del lenguaje es una cosa que roza el ridículo más absurdo", ha añadido, para insistir en que es su "opinión" y que la ofrece en virtud de su "libertad de expresión".

Sobre las declaraciones a propósito de la brecha salarial que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista radiofónica, Cifuentes considera que "se sacó un poco de contexto porque más allá de las palabras, los hechos demuestran que están trabajando a favor de la igualdad".