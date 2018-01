Círculo Balear cree que el rapero Valtonyc usa para otros fines el dinero de donaciones destinado a su fianza

El presidente de la Fundación Círculo Balear, Jorge Campos, ha insinuado que posiblemente el rapero Josep Miquel Arenas Valtonyc haya utilizado el dinero que ha recibido de donaciones privadas, que él mismo pidió para evitar cárcel después de que fuera acusado de enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones.

Según ha recogido en un comunicado este jueves Círculo Balear, Campos ha recomendado a los que han aportado fondos que le pregunten dónde está el dinero y si realmente lo está destinado a pagar la fianza.

El presidente de FNCB ha asegurado que pese a que el rapero haya asegurado que la cuenta donde recibía donaciones había quedado a cero por orden judicial, "estas afirmaciones son totalmente falsas ya que no ha existido embargo judicial alguno que haya dejado sin saldo las cuentas".

Por todo, Campos ha considerado en el comunicado que "es una falsedad más con la que este condenado por graves delitos pretende hacerse la víctima".

TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo se reunirá el próximo día 30 de enero para decidir si es firme la sentencia de tres años y seis meses de cárcel a la que fue condenado Valtonyc, según informó el propio cantante en su cuenta personal de Twitter.

"Toca cruzar los dedos. Me acaba de comunicar mi abogado que día 30 de este mes se reúne el Tribunal Supremo para decidir si es firme la sentencia de tres años y seis meses de cárcel, a la cual me condenaron por las letras de unas canciones. No sé ni qué decir", apuntó en la red social.

Cabe recordar que Valtonyc fue condenado a esta pena por la Audiencia Nacional por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas por el contenido de las letras de algunas de sus canciones, en las que se refiere al Rey Juan Carlos y al presidente del Círculo Balear.