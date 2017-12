Ciudadanos rechaza que Carme Forcadell vuelva a presidir el Parlament

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha afirmado hoy que "sería difícil" que su formación pueda apoyar a Carme Forcadell para que vuelva a presidir el Parlament y ha reconocido que el número de escaños surgidos del 21D "no dan para una fórmula de gobierno constitucionalista" en Cataluña.

Villegas ha dicho que la formación naranja está "muy contenta por haber ganado las elecciones autonómicas porque era un reto importante para todos aquellos que estamos en contra de la separación" de Cataluña, pero ha reconocido que aunque durante la campaña "hicimos todo lo posible" para que hubiera un gobierno constitucionalista "los números no dan para esa fórmula".

En rueda de prensa en Barcelona, el secretario general de Cs ha anunciado que su partido se mantendrá "a la expectativa" y dejará la iniciativa a "otros partidos que van alardeando de que tienen escaños suficientes para formar gobierno".

"Vamos a estar a la expectativa a ver si se puede formar alguna mayoría", ha dicho Villegas, que ha aconsejado "no dar nada por hecho".

Villegas ha asegurado que aún no se ha reunido su partido para ver la postura que adoptarán ante la constitución del nuevo Parlament, que probablemente será el 20 de enero, cuando se tendrá que escoger a los miembros de la Mesa de la cámara y a su presidencia.

Preguntado sobre la intención de Junts per Catalunya de proponer a Forcadell para que repita como presidenta del Parlament, Villegas ha dicho que en su opinión "votar a favor de una persona que ha utilizado la Mesa de forma partidista y que incluso parece que ha podido cometer delitos al desempeñar su cargo por no hacerlo de acuerdo a las normas de la cámara, me parece que sería difícil que Cs pudiera apoyar esas opciones".