Ciudadanos propone que los prófugos de la Justicia como Puigdemont no puedan presentarse a las elecciones

Tras referirse a la reunión que Cs va a mantener con Podemos este jueves en el Congreso para tratar de impulsar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), Rivera ha indicado que su partido va a plantear incluir esa circunstancia entre los motivos que hacen inelegible a una persona.

"Vamos a proponer que los prófugos de la Justicia no puedan ser elegibles en una lista electoral. Los señores que no dan la cara y que huyen de la Justicia, que cometen desacato a un tribunal, no pueden ser candidatos a nada, porque están incumpliendo las nociones más básicas de la democracia", ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)