Ciudadanos quiere reunirse con PP, PSOE y Podemos en las próximas semanas para hablar de la reforma de la ley electoral

"Este año es importante la reforma de la ley electoral en España", y en Cs "tenemos la intención de hacer reuniones en las próximas semanas con Podemos, con el PSOE y con el PP", ha indicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Rivera, que ha señalado que la propuesta de Ciudadanos "podría coincidir en algunas cosas" con el planteamiento que ha hecho Podemos, ha abogado por que las siguientes elecciones generales se celebren con una nueva legislación en la que haya listas abiertas, "los votos valgan igual" independientemente de dónde residan los electores y la sociedad española esté representada "sin distorsiones".

Además, ha apuntado en Cataluña la LOREG --que es la que se aplica porque esta comunidad no tiene ley electoral propia-- ha "perjudicado" a la formación naranja en el reparto de escaños y ha beneficiado a las fuerzas independentistas. "Por primera vez un partido constitucionalista gana al nacionalismo en las urnas" y, pese a ello, "no puede formar Gobierno", ha lamentado.

Respecto al crecimiento de Ciudadanos en las encuestas sobre intención de voto en unos hipotéticos comicios generales, Rivera ha asegurado que no es algo coyuntural relacionado únicamente con la victoria electoral en Cataluña: "Estamos ante el fin de ciclo del bipartidismo", y Cs "compite con el PP y el PSOE o incluso les supera".

En su opinión, esto es así porque el proyecto de su partido "ilusiona" a los españoles y porque su equipo es "mejor" que los de otras formaciones políticas: "no hay imputados, no tenemos mochilas de corrupción ni tics del pasado, no somos sectarios y tenemos experiencia profesional fuera de la política".

FELIPE VI: MÁS ACIERTOS QUE ERRORES

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que el de Felipe VI está siendo "un buen reinado, con muchos más aciertos que errores".

Considera que en estos tres años el Rey --que este martes cumple 50 años-- ha demostrado "transparencia, humildad y buena representación internacional" de España y "ha recuperado la confianza de los ciudadanos" en la Jefatura del Estado.