Ciudadanos niega al PP grupo propio en el Parlament porque los catalanes no deben pagarle lo que no ganó en las urnas

En rueda de prensa en la sede de Cs, Villegas ha dicho que no se han replanteado su decisión de no prestar un diputado al PP, que obtuvo cuatro escaños en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre para tener grupo propio necesitaría uno más.

Según ha indicado, Ciudadanos defenderá que los 'populares' constituyan un subgrupo parlamentario para así poder funcionar de manera independiente respecto a la CUP, con cuyos diputados deberán compartir el Grupo Mixto.

Eso le parece a Villegas "mucho más limpio" que el prestar diputados que luego vuelven al grupo anterior, una práctica que ha enmarcado en "la vieja política".

El dirigente de la formación naranja se ha preguntado cuál es el objetivo del PP, porque si lo que buscan es "funcionar con normalidad" en el Parlament, cree que la solución del subgrupo les debería satisfacer.

PARA COBRAR EL MAILING ELECTORAL

Sin embargo, les ha dicho que "no cuenten con Ciudadanos" si la motivación que les mueve es "cobrar el 'mailing' electoral. "Si solamente es un objetivo económico para que los catalanes tengamos que pagar algo que no se ha ganado en las urnas", ha agregado.

Por otro lado, Villegas ha subrayado que Cs no aceptará que el candidato de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas, sea investido "por plasma" el próximo miércoles, porque "es ilegal y va en contra del reglamento de la Cámara".

En este sentido, ha indicado que el Parlament no puede convertirse en "un circo que trabaje para el señor Puigdemont", sino que debe estar al servicio de todos los catalanes y "no de una minoría social con una mayoría en escaños" que pretende "utilizar la institución en su provecho". Por eso Cs presentará la candidatura de José María Espejo-Saavedra para presidir la Mesa del Parlament y exigirá que se respete la ley y se recupere la "dignidad" de la Cámara.

Además, Villegas ha rechazado la posibilidad del voto delegado para los diputados electos que están actualmente en prisión preventiva por participar en el proceso independentista y que, por lo tanto, no podrán asistir a la sesión constitutiva del Parlament ni a la investidura del próximo presidente de la Generalitat.

"No está previsto el voto delegado, no es posible según el reglamento" y "no creo que pueda haber excepciones que lo retuerzan", ha manifestado.

ERNEST MARAGALL COMO PRESIDENTE DEL PARLAMENT

Por último, se ha pronunciado sobre uno de los nombres que se han barajado como candidato de los partidos independentistas a la Presidencia del Parlamento catalán, el exconseller Ernest Maragall.

"No nos da más confianza que otra candidatura que provenga de las listas separatistas, pero esperamos que hayan aprendido que no se pueden saltar la ley y que no pueden hacer trampas desde las instituciones porque eso tiene consecuencias", ha declarado, advirtiendo de que Cs vigilará que se cumplan todas las normas.