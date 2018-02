Ciudadanos y el PP se reunirán el miércoles 21 para hablar de la reforma electoral

Así lo ha anunciado el presidente de Cs, Albert Rivera, durante la reunión de su grupo parlamentario, donde ha celebrado que el PP y el PSOE hayan aceptado esas reuniones tras sus reticencias iniciales. De los socialistas espera que "abran la puerta a una reforma después de 40 años", y al PP le ha recordado que en el acuerdo de investidura que firmaron en agosto de 2016 se comprometió a apoyar esta cuestión.

El pacto entre el PP y Cs prevé que se aborde, "desde el consenso parlamentario", una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permita "la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales".

"Ya no pido que se convenzan de que esta ley es mucho mejor que la que tenemos, pido simplemente que cumplan la palabra" y "podamos hablar de los temas que están en el acuerdo de investidura", ha subrayado.

UN SISTEMA "MÁS JUSTO Y PROPORCIONAL"

Rivera ha apostado por una ley electoral "más justa y más proporcional, donde los votos valgan igual", y ha criticado la LOREG, que es "la ley soñada por los nacionalistas" porque les beneficia en las elecciones generales y también les benefició en los comicios autonómicos catalanes del pasado 21 de diciembre, en los que Cs venció pero no puede gobernar al no sumar una mayoría junto a las demás fuerzas no independentistas.

"Si a los nacionalistas no les gusta que los votos valgan igual, lo siento mucho. No vamos a estar toda la vida pidiendo perdón al PNV, a Convergència y a ERC y fastidiando la representatividad del voto español", ha añadido.

El líder de Cs espera que PP y PSOE no pretendan "pactar con los nacionalistas el bloqueo" de la reforma electoral y que dejen de "pensar con la calculadora de escaños" para empezar a pensar en "el bien de España".

Rivera ha expresado su convencimiento de que hay un espacio de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y de que la mayoría de los españoles reclaman una nueva ley electoral que, además de aumentar la proporcionalidad en el reparto de escaños, permita votar a personas, no solo a partidos, y establezca un 'mailing' electoral único para todas las candidaturas.