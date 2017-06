Ciudadanos acusa al PSOE de estar "podemizándose" con el tratado con Canadá

El secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha acusado hoy al PSOE de estar "podemizándose" por plantearse rechazar el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA) y ha dicho que los socialistas quieren competir en el espacio "de la extrema izquierda más radical".

"Yo creo que claramente es una podemización como venimos viendo de este viejo partido socialista", ha asegurado Gutiérrez en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.

Para el diputado de la formación naranja, "Canadá no es un país que no cumpla con los derechos humanos, que no favorezca el comercio digno o que no sea democrático", por lo que el cambio de postura del PSOE es "estar en contra del comercio".

"No ser capaz de firmar un tratado de comercio con Canadá probablemente vuelve a la autarquía que ya conocemos de Podemos", ha insistido.

Gutiérrez ha recalcado que "lo que quieren -refiriéndose a Podemos y el PSOE si finalmente rechazan la ratificación del CETA- es que los países no comercien".

Algo que desde Ciudadanos, ha dicho, no son capaces de entender.