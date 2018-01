Ciudadanos celebra que Puigdemont admita el "fracaso" del separatismo y dice que corre el plazo para convocar elecciones

Así se ha pronunciado Villegas, en rueda de prensa en el Congreso, sobre los mensajes de móvil que Puigdemont supuestamente envió a su exconsejero de Sanidad Toni Comín, que se encuentra junto a él en Bélgica para evitar ser detenidos en España. "Moncloa triunfa", "esto se ha terminado", escribió el candidato de Junts per Catalunya, según los mensajes publicados por 'El programa de Ana Rosa', en los que añade que los suyos le han "sacrificado" como candidato.

Según el dirigente de Cs, esto es algo que su partido ya sabía y que venía advirtiendo desde hace tiempo: "El proceso separatista no tenía salida, no tenía ningún futuro. No era legal, no tenía el apoyo de la mayoría social, no tenía ningún apoyo internacional".

Según ha señalado, el 'procés' estaba "abocado al fracaso, a estrellarse contra el muro de la democracia y el Estado de Derecho", y por eso ha lamentado que "algunos hayan tardado tanto en darse cuenta". "Por el camino hemos perdido empresas, se ha fracturado la sociedad catalana, hemos perdido ocasiones de crecimiento económico. Se ha causado mucho daño a Cataluña", ha manifestado.

NO HAY LIMBO JURÍDICO EN CATALUÑA

Por otro lado, Villegas ha afirmado que en Cataluña no existe actualmente un "limbo jurídico", sino que en este caso se puede aplicar el dictamen del Consejo de Estado sobre la situación que se dio en la Asamblea de Madrid en 2003, tras el 'tamayazo'.

"Cuando se intenta la investidura, aunque no se concrete el debate o la votación, ya empiezan a correr los plazos estatutarios de dos meses para la convocatoria de elecciones", ha asegurado, defendiendo que hay unas normas y unos mecanismos establecidos que se pueden aplicar para "evitar el caos" que, en su opinión, quieren generar los partidos independentistas.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó este martes la investidura después de que el Tribunal Constitucional dijera que la sesión se suspendería si el candidato no participaba presencialmente en el debate, algo que Puigdemont no podía hacer por encontrarse fuera de España.