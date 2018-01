Ciudadanos quiere someter a Rajoy a un "careo" en el Congreso sobre lo que define como "caso PP" de financiación ilegal

En declaraciones en el Congreso, Girauta ha sido preguntado por la confesión ante la Audiencia Nacional del que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ha admitido que el partido pagó con dinero negro las campañas electorales de 2007 y 2008.

Girauta ha cuestionado que Rajoy, presidente del PP y candidato a la Moncloa desde 2004, no supiera nada de estas tramas: "Me cuesta muchísimo dar por bueno que, en un partido tan jerárquico como el PP, que celebra la Junta Directiva Nacional con 500 personas y nadie hace una pregunta, puedan ocurrir cosas tan gordas sin que se entere la punta de la pirámide --ha comentado--. Tendría que hacer un esfuerzo tal para imaginarme eso, que no consigo hacerlo".

CUANTO MÁS TARDE, MÁS COSAS SABREMOS

El diputado 'naranja' ha defendido los planes de la comisión de investigación sobre el PP de citar al final de sus trabajos a Mariano Rajoy, pues cree que así se está dando tiempo a conocer más detalles sobre las tramas de financiación irregular. "Este tiempo nos ha permitido una imagen más amplia y a la vez más detallada --ha comentado--. Van sucediendo cosas que nos permite sacar conclusiones de ese partido dopado".

Según ha explicado, con todas las revelaciones que se han ido sucediendo, Ciudadanos ya tiene la "convicción" de que no es sólo el caso Bárcenas, o Gúrtel, o Púnica, sino que ya es "el caso PP". Por ello, cree que "es buena idea" dejar para el final la comparecencia de Rajoy.

Y ya ha adelantado que espera que esa comparecencia no sea una sucesión de discursos, sino un interrogatorio con preguntas, respuestas y repreguntas. "Y si conseguimos que sea un careo y no un monólogo, pues estaremos haciendo lo que debe hacer una comisión de investigación --ha comentado--. Preguntar, contrapreguntar, repreguntar hasta que quede claro en manos de quién hemos estado".