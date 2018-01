Ciudadanos afea a Rajoy que ahora se desentienda del PP de Camps y Costa, que fue su "principal apoyo"

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, Girauta ha dicho que las afirmaciones que ha hecho Costa este miércoles en la Audiencia Nacional le parecen "graves" porque "son la confesión de quien era el número dos del PP en Valencia de que había financiación con dinero negro".

Costa ha confirmado al juez que fue Camps, exprsidente de la Generalitat Valenciana, el que decidió contratar con Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, para organizar los actos de campaña de la elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Además, ha indicado que fue él, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PP se financiase "con dinero en negro" para poder sufragar esos comicios.

Los hechos explicados por Costa, que parecen sacados de "una película de la mafia", se enmarcan "dentro del gran caso PP" --por las distintas tramas de corrupción en las que está implicado-- y ponen de manifiesto que los 'populares' "concurrían a las elecciones dopados, con una venta ilícita sobre el resto de los partidos", ha manifestado Girauta.

Además, el portavoz parlamentario de Ciudadanos ha destacado que eso ocurrió "cuando Rajoy se veía respondido internamente y su apoyo político principal dentro del partido" lo tenía en Francisco Camps y Ricardo Costa, especialmente en el congreso de 2008 en Valencia.

Por eso ha reprochado al líder del PP que ahora pretenda "desentenderse" de estos dos exdirigentes de su formación. Rajoy ha asegurado este miércoles que no sabía "nada" de lo que se está contando ahora sobre la financiación del partido y que los entonces cargos de la formación en la Comunidad Valenciana "nunca" se lo trasladaron.

"Nos reafirmamos en la necesidad de regenerar la vida política española, y el partido en el Gobierno no va a regenerar nada cuando no es capaz de limpiar su propia casa", ha manifestado Girauta, refiriéndose también a la senadora del PP Bilar Barreiro, que está investigada por delitos de corrupción en relación con la trama Púnica.

ACUERDOS CONGELADOS ENTRE PP Y Cs

Tras recordar al PP que debe cumplir los compromisos asumidos en el pacto anticorrupción que firmó con Cs antes de obtener su apoyo para la investidura de Rajoy, el portavoz parlamentario ha vuelto exigir que Barreiro deje el escaño o, si no lo hace, sea expulsada del partido.

"Nosotros congelamos cualquier relación o negociación de cualquier tema y acuerdo con el PP hasta que esta señora se marche", porque en materia de regeneración política "no hay excepciones", ha subrayado, recalcando que entre los acuerdos congelados se incluye el de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Cuando le han preguntado si la formación naranja se plantea dejar caer al Ejecutivo de Rajoy en el caso de que el PP no actúe contra Barreiro, ha contestado: "No sé qué quiere decir dejar caer al Gobierno, nosotros no pensamos en esos términos".