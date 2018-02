Ciudadanos niega credibilidad a los críticos citados por el PP y recalca que sus candidatos no salen de una subasta

"Lo que pueda decir en cuanto a la democracia interna del partido una persona que ha sido llamada por ser un rebotado de Ciudadanos no tiene ninguna credibilidad", ha declarado Villegas en el Congreso después de que Alberto Ganga e Inmaculada Sánchez, abogado y portavoz, respectivamente, de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, respondieran a las preguntas de senadores del PP sobre las finanzas de Cs.

Estos exafiliados han hablado de varios casos en los que la campaña del partido para las elecciones autonómicas y locales de 2015 fue financiada con dinero de los candidatos, que compraban los primeros puestos de las listas. Tras señalar que seguramente representan a "personas que perdieron elecciones primarias" en Cs, Villegas ha rechazado esta acusación.

"Supongo que (Inés) Arrimadas y (Albert) Rivera se ganaron el cargo en una subasta. Si es así, igual pujo yo en la siguiente", ha dicho con ironía en referencia a quienes fueron votados por la militancia para que fueran candidatos a la Presidencia del Gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña, respectivamente.

El secretario general ha indicado que "todo el mundo sabe cómo se eligen los candidatos en Ciudadanos" y que esa selección no se hace en "una subasta pública como si fuera un mercado".

GRUPOS MUNICIPALES

En la comisión del Senado que analiza la financiación de las formaciones políticas, Ganga también ha explicado que Cs cargó facturas de la campaña electoral de 2015 a los grupos municipales y autonómicos del partido. Asimismo, ha hablado de dos cuentas bancarias centralizadas, una de ingresos y otra de gastos, con Villegas y con el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado, como apoderados con las que controlan el dinero de los grupos municipales.

El secretario general ha dicho que esta cuestión se publicó hace varios meses en los medios de comunicación y ya la explicaron. "Tenemos mecanismos de control para que la gestión de las cuentas de los grupos municipales sea la correcta. Es un mecanismo que ya pasó por el examen del Tribunal de Cuentas, que en su informe no le pone ninguna pega", ha subrayado.

Según ha manifestado, en la formación naranja seguirán trabajando de esta manera mientras no les digan que no está permitido, porque en la contabilidad que presentan al Tribunal de Cuentas incluyen también las de los grupos municipales y autonómicos. "Otros, como el PP, no han presentado ninguna cuenta de ningún grupo municipal", ha añadido, comparando la "opacidad total" de este partido con la "transparencia" de Cs.

El partido de Albert Rivera ha recordado que cuando intentó personarse en el procedimiento judicial derivado de la denuncia presentada por la Plataforma por las Garantías Ciudadanas sobre supuestas irregularidades en las cuentas de Cs, la Fiscalía Anticorrupción le informó de que no era posible porque dicha denuncia había sido archivada.