Ciudadanos ve "desafortunadas" las disculpas de Millo por las cargas policiales y dice que los agentes hacían su trabajo

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha defendido la necesidad de poner en valor las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "A ver si vamos a tener el mundo al revés y (el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont) es un héroe, y los funcionarios unos villanos", ha ironizado.

Para De Páramo, las imágenes que se difundieron de las cargas policiales "fueron desagradables sin duda". No obstante, ha recalcado que los agentes solamente estaban haciendo su trabajo.

El dirigente del partido naranja se ha mostrado convencido de que Puigdemont va a declarar de manera unilateral la independencia este martes porque "así lo dice su no ley": "(Puigdemont) es una especie de superhéroe que hace lo que le da la gana", ha dicho con tono irónico, recordando que los ciudadanos cumplen las normas.

"NO VALE ESPERAR" ANTE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Ante el "hecho sin precedentes" que, a su juicio, se va a producir este martes en el Parlament --donde Puigdemont tiene previsto comparecer para trasladar el resultado del referéndum de independencia"-- , ha dicho esperar que el Gobierno actúe: "No sé a qué esperamos", ha apuntado, insistiendo en que "no vale esperar" porque Puigdemont y el vicepresidente, Oriol Junqueras, "no van a dejar" de ser independentistas.

En la sesión plenaria, Ciudadanos va a defender "la ley, el sentido común y la democracia" y a una "mayoría silenciada" que se manifestó este domingo en Barcelona para defender la unidad de España. "El nacionalismo es una máquina de silencia a los que no piensan igual", ha remarcado.

Desde el parido naranja, ha declarado, están a favor de que la democracia "se mida en las urnas" y no se cuente en las manifestaciones porque, en su opinión, en las elecciones "es donde se mide realmente la soberanía". "Si el señor Puigdemont no se atreve porque le da miedo, básicamente porque su partido se está hundiendo en las encuestas, lo que le pedimos a Rajoy es que las convoque él", ha señalado, insistiendo en que hay instrumentos para convocar comicios autonómicos.

"Creemos que es más democrático que sean los catalanes quienes escojan a su Gobierno a que los escoja el señor Rajoy", ha declarado para después recalcar que el Gobierno catalán "está imputado por no cumplir la legalidad".

"HABLAR CLARO"

Por otro lado, preguntado por una encuesta de GAD3 que recoge una subida de Ciudadanos de 17 escaños, De Páramo ha asegurado que los españoles "premian que se hable claro" y que se defienda el sentido común en Cataluña "sin complejos".

Asimismo, ha defendido una moción de censura contra Puigdemont, apuntado que "está en el tejado" del PPC y PSC: "No sé si hay algunos que están con la calculadora electoral obsesionados", ha recalcado, insistiendo en que desde Ciudadanos quieren que la moción se lleve a cabo.