Ciudadanos pide al electorado no independentista de Podemos no votarlo si no aclara su política de pactos

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que cada partido debe explicar, antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, cuál será su política de pactos postelectorales, y que si Podemos no lo hace, sus votantes no independentistas no deberían apoyar en las urnas al candidato de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

"Si antes de las elecciones Podemos no se define y no dice que puede sentarse con nosotros a hablar de una alternativa no separatista en Cataluña, nosotros haremos un llamamiento, ya no a los dirigentes de Podemos, sino a sus votantes, para que no le voten", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva Permanente.

En su opinión, antes del 21-D "tiene que quedar muy claro" qué va a hacer luego cada partido, "para que ningún voto no separatista vaya a hacer presidente al señor (Oriol) Junqueras", el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat. "Si Podemos no da esa garantía, ningún voto no separatista debería ir a esa formación política", ha subrayado.

Villegas ha afirmado que su partido va a intentar conseguir "la máxima cantidad de apoyo de los ciudadanos de Cataluña" en los próximos comicios autonómicos y después va a hablar "con todos los partidos no separatistas" para tratar de formar un Gobierno. Entonces, "Podemos tendrá que decidir en qué lado está", aunque hasta ahora la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "ha estado al lado de los separatistas", ha añadido.

CIUDADANOS, "GARANTÍA" DEL FIN DEL 'PROCÉS'

La formación presidida por Albert Rivera considera que si su candidata, Inés Arrimadas, obtiene "muchos votos" en esas elecciones, eso obligará al PSC a apoyarla dentro de un pacto con las fuerzas constitucionalistas y forzará a Podemos a abstenerse para permitir un Gobierno no independentista.

"La única forma de que no se concrete un tripartito" entre ERC, el PSC y los 'comunes' "es que Ciudadanos obtenga un gran resultado y que los socialistas no tengan más remedio que apoyarlo", ha subrayado.

Según el dirigente de Cs, eso es posible porque la tendencia que marcan las encuestas sobre intención de voto es que ERC baja, que el partido naranja sube y que el bloque independentista podría perder la mayoría absoluta.

En este sentido, ha defendido que cuantos más votos reciba Ciudadanos, "más garantías tendrán los catalanes de que se va a abrir una etapa y se va a dejar atrás el 'procés'" y, con él, "la fractura social, la ruina económica" y unas instituciones autonómicas "dinamitadas".

Por otro lado, Villegas ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones del senador del PSC y expresidente de la Generalitat José Montilla, que ha afirmado que "España sin Cataluña no sería España" y que no sería lo mismo que perder otros territorios como Ceuta y Melilla.

El secretario general de Cs ha dicho que no le sorprenden este tipo de "equivocaciones" en Montilla, que, según ha recordado, fue presidente en Cataluña gracias a un pacto con ERC y se ausentó de la votación en la que el Senado respaldó la aplicación del artículo 155 en esta comunidad el pasado 27 de octubre.

POSICIÓN DEL PSOE ANTE EL CUPO VASCO

Por otra parte, ha criticado el "amaño" que supone, en su opinión, el "pacto oscuro" entre el Gobierno del PP y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para establecer el cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, y ha reiterado que Ciudadanos intentará tumbar en el Congreso este jueves los proyectos de ley del Cupo Vasco y de modificación del Concierto Económico entre Euskadi y el Estado.

"Nos vamos a oponer a ese cálculo" del cupo "porque la Constitución dice que los derechos forales no pueden otorgar nunca privilegios económicos ni sociales a las comunidades", y en este caso lo que hace el acuerdo es "agrandar esos privilegios", ha explicado.

Villegas, que ha reprochado al Gobierno central que tenga "mucha prisa" por aprobar estos proyectos de ley y no tanta por reformar el sistema de financiación autonómica, ha denunciado la "falta de transparencia" que ha observado en la negociación del cupo y en el cálculo que se ha hecho del mismo.

Además, ha señalado que el PSOE "va a entrar de patitas en este amaño con el PP y el PNV" mientras dirigentes autonómicos socialistas, como el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, protestan para reclamar "una financiación más justa" para su comunidad.