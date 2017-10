Ciudadanos insiste en pedir elecciones para "restablecer orden y convivencia"

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha insistido hoy en su petición de una convocatoria electoral en Cataluña "para restablecer la normalidad, el orden constitucional y la convivencia".

En declaraciones a los periodistas, De Páramo ha señalado que "Puigdemont está a tiempo de acabar con la locura convocando elecciones" y ha apuntado que, en caso contrario, "el Estado de derecho ha de funcionar, se han de aplicar las leyes, que es lo que se está haciendo a través del artículo 155".

A su juicio, "la situación en Cataluña es insostenible, la única solución es echar a Puigdemont a base de votos en urnas de verdad, para que el futuro de todos los catalanes no esté en una asamblea de la CUP", ha agregado.

"No estamos de acuerdo en que la CUP decida sobre 47 millones de españoles. Vemos estos días cómo Puigdemont se mira en el reflejo de Kosovo, pero no tenemos nada que copiar de la ex Yugoslavia, sino que debemos parecernos más a Francia, Alemania u otros países de nuestro entorno. Esas propuestas no son de este siglo, no respetan la mayoría catalana que quiere seguir en España y en Europa".

En opinión de Ciudadanos, en Cataluña ya "se ha producido una declaración de independencia", y por este motivo "se ha de actuar para recuperar el sentido común", porque "Puigdemont tiene miedo a unas elecciones de verdad".

Por otra parte, De Páramo ha mostrado su preocupación por el bloqueo que, a su juicio, está ejerciendo el PSOE y que previsiblemente impedirá la aprobación de unos presupuestos generales para 2018 en el Congreso.

"El PSOE está bloqueando la estabilidad económica, impidiendo literalmente que los españoles puedan disfrutar de más derechos, de bajadas de impuestos o que se equiparen los sueldos de Policía Nacional y Guardia Civil", ha añadido.

En este sentido, De Páramo ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "esté cinco minutos sin pensar en Podemos, porque no necesitamos irresponsables, para eso ya están los golpistas de Puigdemont y Junqueras".

"Necesitamos la unión de los partidos constitucionales. Si hay elecciones tendremos que contar con los apoyos de (Miquel) Iceta y (Xavier) García Albiol", ha apuntado el secretario de Comunicación de Ciudadanos, quien ha indicado que su formación "encabeza la oposición, como apuntan todas las encuestas".