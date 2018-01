Ciudadanos pregunta a Rajoy si entiende lo que es la igualdad salarial y le recuerda que está en la Constitución

En una entrevista en Onda Cero, cuando se le ha preguntado si habría que sancionar a las empresas que discriminen salarialmente a las mujeres, Rajoy ha contestado que los gobernantes deben ser "muy cautos" a la hora de saber cuáles son "sus competencias y cuáles no" y que "desde luego no hay ninguna que sea igualar salarios". Cuando el periodista ha abundado en el asunto, ha zanjado el tema con un "No nos metamos en eso".

La portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, una de las diputadas que firma esta batería de preguntas, considera preocupante la "falta de rigor y de interés" que, a su juicio, muestra Rajoy ante un problema que afecta a la mitad de la población española.

Reyes recalca que estas declaraciones del jefe del Ejecutivo "contrastan con los mandatos legales en materia de igualdad" que existen tanto en la Constitución como en el Estatuto de los Trabajadores, cuyos artículos relativos a este tema reproduce en su iniciativa.

Y, tras este recordatorio, los diputados de Ciudadanos preguntan si el presidente del Gobierno si "entiende en qué consiste la brecha salarial entre hombre y mujeres", "qué supone" para él "la igualdad entre hombres y mujeres" y si considera que "hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores no es su competencia".