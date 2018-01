Ciudadanos promete apoyo al Gobierno en lo que decida sobre Cataluña porque "no es momento de criticar errores"

"Creemos que no es momento de criticar los posibles errores en los que puede haber incurrido el Gobierno de España en este proceso sino de darle apoyo, ser leales y estar juntos todos los constitucionalistas para enfrentarnos al enemigo, que son los separatistas, quienes quieren romper este país, romper Cataluña y que están enfrentándonos a los catalanes y destrozando nuestra economía", ha manifestado.

Según ha indicado, su partido no renunciará a pedir explicaciones por "los posibles errores" que, según cree, ha podido cometer el Gobierno en la gestión de la crisis política en la región porque cree que "todo gobierno tiene que dar explicaciones de las actuaciones que realiza y más si se cometen errores". No obstante, ha incidido en que "habrá que elegir el momento para ello". "Creemos que el 1 de octubre no se hicieron las cosas bien pero hemos evitado pedir una comparecencia o hacer una crítica pública. Pediremos explicaciones cuando la situación en Cataluña se haya normalizado, pero no haremos de esa solicitud un arma que puedan utilizar los separatistas", ha precisado, además de explicar que "eso incluye incluso evitar críticas a posibles errores" e "intentar colaborar".

En este sentido, ha explicado que, pese a la decisión del Gobierno de impulsar el recurso contra la investidura de Carles Puigdemont sin consultar a Ciudadanos, su partido "le apoya" y "esperará a ver que resuelve el Tribunal Constitucional". "Esperamos que esos recursos estén fundamentados, se hayan hecho correctamente y que el Tribunal Constitucional resuelva a favor de lo solicitado", ha apostillado.

Por su parte, ha asegurado que su partido "llevará adelante todos los recursos necesarios para impedir la investidura" y ha reafirmado la posición de Ciudadanos de que "no puede presidir a los catalanes un prófugo de la justicia". "Una persona que es incapaz de asumir sus responsabilidades, de dar la cara por las actuaciones que ha realizado. No podemos permitir un presidente por plasma y por lo tanto vamos a llevar adelante todas las actuaciones, todos los recursos necesarios para impedirlo", ha indicado.

Villegas ha presidido este sábado una reunión con los portavoces de los 17 comités autonómicos del partido y los de las ciudades autónomas para afrontar la planificación de 2018, un año en el que, según ha dicho, los miembros de la formación han de "seguir trabajando y seguir formándose" para "ser un partido de gobierno".

Tras el encuentro, al ser consultado por los medios sobre la relación entre Cs y el PP, ha asegurado que desde su formación actúan "conforme a lo que se han comprometido con los ciudadanos que es a dar estabilidad al país en las instituciones y también en la Comunidad de Madrid", en el que apoyan el Gobierno de Cristina Cifuentes y han aprobado los presupuestos para 2018. "Pero ese dar estabilidad en las distintas instituciones es compatible con no dar ni un paso atrás y ser exigentes en la regeneración democrática y la solicitud de comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid se inscribe en esa política", ha expresado.