Ciudadanos apuesta por centrar la reducción del IRPF en unos colectivos concretos más que por una bajada general

El portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, ha afirmado este viernes, sobre la reducción del IRPF que su partido reclama para 2018, que es preferible centrarla en determinados colectivos que hacer una bajada general a todos los trabajadores.

En una entrevista en Radio Intereconomía, recogida por Europa Press, Roldán ha dicho que representantes de Cs se reunirán esta semana con el Gobierno para definir esa rebaja fiscal, que el partido naranja ha puesto como condición para apoyar el techo de gasto para el próximo año.

"Todavía no hemos concretado, esperamos vernos a lo largo de esta semana para concretar la medida que vamos a tomar", ha indicado, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se haya abierto a satisfacer la exigencia de Ciudadanos.

Según ha explicado, la formación liderada por Albert Rivera tiene varias propuestas para reducir el IRPF. "Si es para todo el mundo, entonces la bajada será muy ligera. Tiene que ser centrada en unos colectivos, esperemos que lo mas amplios posibles, y significativa", ha detallado.

PARA LAS RENTAS BAJAS O LAS FAMILIAS CON HIJOS

Roldán ha reiterado que los 2.100 millones de euros del complemento salarial que estaban contemplados en el acuerdo de investidura que el PP y Cs firmaron el pasado agosto se podrían aprovechar para bajar el IRPF, ya que finalmente esos fondos vendrán de la Unión Europea y no del Estado.

"Ese dinero, al menos, se debería dedicar a un alivio fiscal 'targeteado', centrado probablemente en los tramos mas bajos del IRPF, o ver si es más dirigido a familias con hijos. Eso es lo que tenemos que discutir en la próxima reunión", ha manifestado.

No obstante, el portavoz económico de Ciudadanos ha subrayado que España debe respetar sus compromisos con la responsabilidad fiscal y por eso la bajada del Impuesto sobre la Renta para el año que viene se debe hacer "moderadamente".

"Pero el cambio de rumbo es un primer paso moderado en la dirección correcta", ha destacado tras afirmar que eso se puede hacer gracias a la mejora de los indicadores macroeconómicos y a que España está "muy cerca" de salir del procedimiento de déficit excesivo.

CRITICA AL PEDRO SÁNCHEZ DE "LA AUTÉNTICA IZQUIERDA"

Por otro lado, Roldán ha criticado a los socialistas que critican la demanda de Cs de reducir el IRPF en 2018. A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, se ha dirigido a los "queridos amigos comentaristas de la realidad y 'policy geeks' del PSOE con mucho tiempo libre para Twitter".

Les ha dicho que le encantaría discutir sobre "políticas progresistas alternativas", pero que su secretario general, al que ha descrito como "el nuevo Sánchez de la auténtica izquierda", propone "rechazar" el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, pese a que es, a su juicio, el acuerdo comercial de este tipo que más garantías puede ofrecer,

Asimismo, ha señalado que Pedro Sánchez plantea "volver a las 35 horas" semanales de trabajo, derogar la reforma laboral del Gobierno del PP y establecer lo que había antes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y "recuperar la banca pública".

Respecto a la bajada de impuestos que defiende Ciudadanos, Roldán ha escrito: "Yo me esperaría a ver cómo queda, no vaya a ser que sea 'targeteada', moderada y progresiva". "Algunos en particular, cuando opinan de impuestos, sería bueno que miraran en su hemeroteca antes de comentar, en particular Miguel Sebastián", ha añadido.

A continuación, ha citado un artículo publicado en 2013 por el exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio en el que este señala que "los economistas son contrarios a la subida del IRPF" porque "empeora tanto la oferta como la demanda".

PREGUNTA QUÉ HA LOGRADO EL PSOE

Además, Roldán ha lamentado que el PSOE no valore las políticas "ya conseguidas" por Ciudadanos en esta legislatura mientras Sánchez "pensaba su programa innovador", y ha enumerado varias de ellas.

"Seguro que muchas son mejorables, pero os recuerdo que tenemos 32 diputados. ¿Podéis recordarme qué ha conseguido Pdr (Sánchez) para la gente con sus diputados?", ha planteado.