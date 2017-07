Ciudadanos pide "seriedad" al PSOE y le afea que "coja la bandera" de la reforma constitucional sin una propuesta

La portavoz de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado este martes al PSOE a "tomarse con más seriedad" la reforma constitucional al mismo tiempo que ha afeado a los socialistas que "cojan la bandera" de la actualización de la Carta Magna "sin tener una propuesta integral".

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Arrimadas ha recalcado que la modificación constitucional "no es la varita mágica" que terminará con los problemas en Cataluña, y ha avisado de que "no contentará" a los defensores del referéndum de autodeterminación, como el presidente catalán, Carles Puigdemont, y vicepresidente, Oriol Junqueras.

La dirigente del partido naranja, que ha insistido en que Ciudadanos defiende una actualización de la Carta Magna, ha apuntado que "siempre" estarán dispuestos a negociar este asunto con el resto de fuerzas políticas. Eso sí, ha avisado al PSOE de que una reforma constitucional "no se hace de aquí al 1 de octubre", fecha en la que la Generalitat catalana quiere celebrar el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"No podemos caer en el error del PSOE", ha afirmado, para después aseverar que los socialistas están "cogiendo esta bandera" de la reforma porque "no tienen propuestas" para Cataluña. En su opinión, el objetivo de un cambio en la Constitución "no es convencer" a los independentistas "de que no se salten las leyes".

"Es un error considerar que se solucionará haciendo una reunión para reforzar la Constitución", ha incidido Arrimadas, que ha recordado que para cambiar la Carta Magna se necesita una mayoría reforzada y, para ello, es necesario tener el apoyo del PP.

En este sentido, ha señalado que en el Congreso ya "se ha hablado" de un mecanismo para poner en marcha un grupo de trabajo para abordar la modificación de la Carta Magna, al tiempo que ha afeado al líder socialista, Pedro Sánchez, que busque "fuera" del ámbito del Parlamento dicho mecanismo solo porque él no tiene escaño en la Cámara Baja.