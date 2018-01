Clavijo insta a Marruecos a jugar "el partido de las energías renovables" frente a las prospecciones petrolíferas

En una reunión que ha mantenido en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, el dirigente canario ha recibido un mensaje de "tranquilidad" por parte del Ejecutivo así como la "certeza" de que las exploraciones se realizarían en aguas territoriales marroquíes.

Para Clavijo el futuro son las energías limpias y ha señalado que ahora su Gobierno busca la mayor transparencia y fomentar una relación de confianza con Marruecos, pero, ha dicho, jugando "el partido de las renovables". Aunque entiende que "si no hay más remedio", las prospecciones se realicen con "todas las garantías". "Pero vamos a ir cubriendo fases, no queremos dar por perdido ningún partido", ha resumido.

"Se puede hablar mucho de las renovables, pero lo que está haciendo el Gobierno es trabajar mucho con las renovables. Estamos empezando a hacer ver a Marruecos que siga trabajando, que también lo ha hecho, en ese camino", ha señalado.

"Hasta que no se realicen las prospecciones no se sabe lo que hay, no pongamos el carro delante de los bueyes", ha apuntado el líder canario, quien augura que será un proceso largo ya que no se sabe si las prospecciones seguirán adelante y si serán exitosas.

"Tanto el Gobierno de España como el Ministerio han hablado con sus homónimo y va a haber mucha transparencia en cuanto a las autorizaciones y la profundidad", ha señalado Clavijo tras el encuentro con Dastis, al que han solicitado que Canarias cuente con un representante en futuras conversaciones con Rabat a este respecto.