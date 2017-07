Clavijo dice que el incumplimiento de la regla de gasto no afectará a los presupuestos de 2017 y 2018

En respuesta a una pregunta de Nueva Canarias (NC), ha reconocido que se incumplió la regla de gasto porque en 2016, se hizo una previsión con objetivo del déficit del 0,3%, que subió al 0,7% cuando Canarias ya había cerrado su presupuesto por los "desvíos notables" del área de Sanidad, hasta el punto de que se incumplió el periodo de medio de pago a proveedores.

No obstante, como no se quería cerrar el año al 0% de déficit o en superávit, se incumplió la regla de gasto, ha destacado, apuntado que en 2018 no habrá problemas tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para aprobar el techo de gasto a cambio de que se puedan invertir todos los ingresos de la Comunidad.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha valorado que el incumplimiento de la regla de gasto no tenga "impacto" en las cuentas de la Comunidad Autónoma tras haber gastado 138 millones más en 2016 y precisar de la elaboración de un plan económico-financiero.

Asimismo, se ha mostrado a favor de que "se cambie la norma" y se puedan destinar fondos para cubrir el gasto corriente y las necesidades de la ciudadanía.