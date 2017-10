Cleries (PDeCAT) dice que respeta la dimisión de Vila: "Al sentirte decepcionado estás dispuesto a todo"

El ya exconsejero catalán presentó su dimisión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la decisión del president de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El líder del Ejecutivo autonómico argumentó que no había conseguido del Gobierno central garantías para convocar unos comicios con normalidad y para que no se aplicasen las medidas previstas para la Comunidad Autónoma al amparo del 155.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Cleries ha dicho respetar la dimisión de su compañero de partido, que dimisión tras el "fracaso" de sus "intentos de diálogo" entre el Gobierno central y la Generalitat.

Preguntado si él también se planteó entregar su acta de senador al conocerse que Puigdemont iba a convocar elecciones anticipadas, Cleries ha apuntado que, primero, "quería escuchar" al presidente catalán porque "no tenía toda la información". En este punto, ha añadido que uno, "al sentirse decepcionado está dispuesto a todo" y seguidamente ha reafirmado su compromiso con el PDeCAT

"HABRÁ FIDELIDAD A LA VOTACIÓN DEL 1-O"

"Yo estoy aquí para servir a la ciudadanía. Cuando haya hecho mi trabajo en el Senado, según qué hubiera pasado, no tenía ningún sentido estar aquí en el Senado", ha apostillado. Y preguntado sobre el proceso soberanista catalán, ha aseverado que "lo que seguro que habrá es una fidelidad a lo que la gente votó" en el referéndum del 1 de octubre.

El senador independentista, que ha destacado la "voluntad" de Puigdemont "de buscar una salida" al conflicto catalán, ha rechazado la aplicación del artículo 155 en Cataluña porque "se carga la autonomía, el autogobierno y las instituciones" catalanas. "No hay por donde cogerlo", sostiene.

"El 155 era irreversible y, en cambio, en Cataluña se buscaban soluciones", ha recalcado, incidiendo en que, al conocer la intención de Puigdemont de convocar comicios, pensó en "escuchar al presidente" aunque, al mismo tiempo, veía que el 155 se aplicaba "con la voluntad de hacer un daño terrible a Cataluña".