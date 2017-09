Clinton reconoce que Trump cortejó mejor que ella a "millones de blancos"

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton reconoció hoy que su rival republicano, el ahora mandatario Donald Trump, cortejó mejor que ella a "millones de blancos" en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

"Él tuvo bastante éxito en apelar a una nostalgia que pudo dar esperanza, consuelo, resolver quejas, a millones de personas que estaban enfadadas por lo que habían ganado otros", dijo hoy en una entrevista con CBS, la primera desde su dolorosa e inesperada derrota electoral hace diez meses.

Tras este largo tiempo de introspección, Clinton comenzará el 18 de este mes un tour por 15 ciudades, empezando por Washington, para presentar su nuevo libro "What Happened" ("Lo que ocurrió"), que sale a la venta este martes.

Preguntada por si con esos "millones de personas enfadadas" se refería a los blancos, la exsecretaria de Estado señaló que sí, que hablaba de "millones de personas blancas".

"Yo entendí que había muchos estadounidenses que, por la crisis financiera, estaban enfadados. Y había resentimiento. Yo lo sabía, pero creí que mi responsabilidad era intentar ofrecer respuestas a eso, no avivarlo", explicó.

"Creo que fue un error, porque muchas personas no querían oír mis planes. Querían que compartiera su enfado. Y debería haber hecho un mejor trabajo en demostrarles que lo entiendo", agregó.

En una entrevista muy personal, Clinton confesó que aún le duele su derrota y explicó que presenciar la investidura de Trump el pasado 20 de enero en el Capitolio fue como "una experiencia extracorporal".

"Y su discurso, que era un grito desde el instinto nacionalista blanco", señaló.

Clinton, después de meses de reflexión, ha concluido que ella hizo una campaña tradicional mientras que la de Trump fue "un programa de telerrealidad".

"Tenemos un programa de telerrealidad que termina en la elección de un presidente. Él acaba en el Despacho Oval y dice, 'chico, esto es mucho más duro de lo que pensaba' (...) Bueno, sí, porque no es un programa de televisión, es real", añadió la ex primera dama.

Uno de los momentos de la campaña que recuerda especialmente es el debate en el que Trump se acercaba a ella mientras era su turno de palabra de una manera que despertó numerosos comentarios.

"Lo tenía refunfuñando y mirando malintencionadamente y moviéndose hacia mí. Fue tan desconcertante", relató.

"Mientras estaba respondiendo preguntas, mi mente se preguntaba. ¿Guardo la compostura? ¿Actúo como una presidenta? ¿O me doy la vuelta y le digo, sal de mi espacio, retrocede, asqueroso?", continuó.

"No hice lo último, pero creo que en este tiempo en el que estamos, particularmente en esta campaña, quizás perdí algunas oportunidades", agregó.

No obstante, admite que su mayor error fue haber usado un servidor de correo privado cuando era secretaria de Estado, una polémica que nunca consiguió frenar.

Sobre sus próximos proyectos, dijo: "He terminado con ser candidata. Pero no he terminado con la política porque literalmente creo que el futuro de nuestro país está en juego", sin precisar al respecto.