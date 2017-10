Colau insiste en que "ni DUI ni 155", "mediación y referéndum acordado"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido hoy en que lo que se necesita en Cataluña es "mediación y referéndum acordado", "ni DUI ni 155", en alusión a una declaración unilateral de independencia o la aplicación del artículo que retiraría el autogobierno.

Colau ha escrito en Twitter: "Me he despertado triste pero no resignada. Ni DUI ni 155. Necesitamos más que nunca diálogo y puentes. Mediación y referéndum acordado".

Anoche, tras el discurso del Rey, la alcaldesa de Barcelona escribió: "Ninguna solución. Ninguna mención a los heridos. Ninguna apelación al diálogo. Discurso irresponsable e indigno de un jefe de Estado".