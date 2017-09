Colau avisa al PDeCAT de que no acepta "lecciones" de desobediencia civil

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado hoy el "la cobardía absoluta" del Gobierno del PP, pero también las "prisas" del Govern con su hoja de ruta "unilateral", y ha advertido al PDeCAT de que no acepta lecciones "de quienes hasta hace días no tenían ni idea de lo que era la desobediencia civil".

Catalunya En Comú ha celebrado hoy un acto en el parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) con motivo de la celebración de la Diada de Cataluña, en el que participa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, así como destacados dirigentes de los 'comunes', como su coordinador general, Xavier Domènech.

Durante su intervención en el acto, bajo el lema "Una Cataluña soberana, diversa y valiente", Colau ha cargado contra el "inmovilismo y la cobardía absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy", que no escucha las demandas de los catalanes que se movilizan desde hace años de "forma pacífica y cívica", y apuesta en cambio por el "juego de las amenazas".

Pero la líder de los 'comunes' ha criticado también con dureza al Govern de Junts pel Sí y sus "prisas" con una hoja de ruta unilateral que "deja fuera a la mitad del pueblo de Cataluña" con un referéndum que no interpela a una sociedad que "es plural y diversa".

La alcaldesa ha censurado que se les esté "presionando": "No aceptamos lecciones de nadie, y menos de convergentes que hasta hace dos días no tenían ni idea de lo que era la desobediencia civil", ha dicho Colau para rebatir las críticas que ha recibido en las últimas horas por no haber decidido todavía si cederá o no locales para el 1 de octubre, referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, ha sostenido que "valentía es defender la pluralidad de Cataluña pese a que te digan equidistante y ambiguo", y ha recriminado a "los señoritos de CDC" que dieran apoyo al Gobierno del PP en leyes relacionadas con necesidades sociales o en la reforma laboral.

Así, ha aplaudido "que hayan pisado un poco más de calle", y con un "bienvenidos", les ha invitado a seguir practicando la "desobediencia civil" en cuestiones como los desahucios o la acogida de refugiados.

Colau ha recalcado que hará "todo lo posible" para que el día 1 de octubre puedan ir a votar todos los barceloneses que así lo quieran en el referéndum convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

"No nos asustan sus amenazas, señor Rajoy", ha recalcado la alcaldesa, que ha criticado que estos días se haya impuesto "el lenguaje de la testosterona" y el uso de expresiones belicistas como el "choque de trenes".

Por este motivo, ha defendido la necesidad de un espacio como el de los 'comunes' para romper con esta dialéctica "del blanco o negro" en beneficio del diálogo y la negociación.