Colau: "Queremos un referéndum vinculante, que una y no divida a población"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterado hoy que está a favor de la celebración en Cataluña de un referéndum "que sea efectivo y vinculante" y que "una y no divida a la población".

En una entrevista en el programa "Julia en la onda", de Onda Cero, Colau ha insistido: "Queremos un referéndum que una y no divida a la población, que sea vinculante, que sirva para algo. Y el 1 de octubre no se dan las condiciones para que haya un referéndum, pero será legítimo que haya una movilización".

La alcaldesa, que ha recordado que "al margen del referéndum hay otros asuntos en Barcelona que también hay que resolver", ha reconocido la complejidad de la cuestión catalana y ha dicho que "intentar resolver como algo sencillo algo que no lo es, es un error. La realidad es compleja y hay que dar respuestas complejas".

"Estamos a favor de un referéndum y no nos hemos movido de posición como han hecho otros, pero un referéndum efectivo", ha recalcado la alcaldesa, que ha criticado al PP porque "lleva años sin hacer propuestas y judicializando la política".

Colau ha opinado que "ante una situación compleja como la actual es normal tener dudas" y que "el mensaje del 'no' del PP ha sido una fábrica de independentistas".

"Yo no soy nacionalista ni independentista, soy municipalista, muy de Barcelona", se ha definido Colau, que ha reconocido que el 9N votó "sí-sí, como propuesta a una situación de bloqueo" del PP.

"Decir que España es irreformable es reaccionario. Confundir España con el PP es un error", ha subrayado la alcaldesa, que ha augurado: "Tras el 1 de octubre tendremos que trabajar todos juntos para resolver los problemas de Cataluña y de España".

La alcaldesa ha ratificado: "Hasta hoy nadie nos ha pedido nada, ni censo, ni padrón ni ningún requerimiento de cara al referéndum. Hasta que no haya un requerimiento concreto no me voy a posicionar".

"No voy a poner en peligro a los funcionarios; no les voy a trasladar responsabilidades que tenían que haber resuelto en el ámbito político. Ningún trabajador público del ayuntamiento se va a ver comprometido por este proceso", ha vuelto a repetir la alcaldesa.