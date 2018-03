Colau celebra la oferta de diálogo de Tardà pero cree que llega tarde: "A buenas horas"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este lunes el posicionamiento del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, planteando un acercamiento al PSC y a los comuns, pero ha criticado que no lo haya planteado antes: "A buenas horas".

"Llega tarde, pero siempre es mejor tarde que nunca, y creemos que esta es la vía", ha afirmado en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha defendido que su prioridad es llegar a acuerdos con los partidos de izquierda.

Ha lamentado que el independentismo no haya actuado con inteligencia, lo que hubiera evitado situaciones de tensión: "Nos hubiéramos ahorrado la declaración unilateral de independencia, que fue un momento de muchas tripas y poca inteligencia".

Asimismo, ha criticado al Gobierno español no haber sabido dar una respuesta a la movilización independentista que no fuera "el imperio de la ley, pero una visión particular del imperio de la ley", y ha cuestionado la división de poderes por las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantando la decisión del Tribunal Supremo sobre la causa abierta al soberanismo.

Ha recordado que año tras año se manifiestan millones de personas a favor de la independencia de Cataluña "de forma exquisitamente pacífica", por lo que ha rechazado atribuir violencia al movimiento, y ha defendido que en el marco constitucional es posible un referéndum.

"Creo que hay un marco legal que permite celebrar referendos y consultas si hay voluntad política", y ha pedido preguntar por qué se dice que la ley lo impide.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Colau ha considerado desproporcionada la condena de prisión para cantantes como el mallorquín Valtonyc y el leridano Pablo Hásel "por cantar una canción por injurias".

Así, ha considerado que el Rey debería hacer un posicionamiento público a favor de la libertad de expresión, ya que se ha condenado a prisión por faltar a la Corona, y ha defendido que "las instituciones se tienen que poder criticar".

Ha admitido que encuentra "de un mal gusto terrorífico" las canciones por las que se ha llevado a juicio a estos dos raperos, pero ha rechazado que por ello tengan que ingresar en prisión, una medida que cree extrema y para situaciones muy graves.