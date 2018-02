Colau recibe a los familiares de los políticos en prisión y apela a los derechos humanos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recibido hoy a las esposas de los políticos independentistas en prisión preventiva por el proceso soberanista, en un encuentro en el que se ha apelado a la defensa de los derechos humanos y la solidaridad y se ha criticado la ausencia del PSC.

"Este acto no va de independencia, va de derechos y libertades", ha subrayado Colau, que cree que "están siendo recortados y pisoteados", lo que a su juicio afecta a "todos y cada uno de los ciudadanos catalanes y a todos y cada uno de los españoles".

En su intervención, la alcaldesa ha insistido en que "una cosas es la crítica política, que es siempre legítima, pero otra es normalizar situaciones desproporcionadas que vulneran derechos fundamentales" como, en su opinión, es la presión preventiva de políticos independentistas.

El acto de apoyo a las familias de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez ha reunido en el Ayuntamiento de Barcelona a representantes de entidades sociales, culturales y sindicales y de los grupos políticos que reclaman su puesta en libertad o su traslado a cárceles catalanas.

El hecho de que los representantes de Ciudadanos, PP y especialmente el PSC no hayan acudido a escuchar el testimonio de las esposas de los cuatro dirigentes en prisión y hayan criticado el acto ha sido valorado por el teniente de alcalde de Derechos Civiles, Jaume Asens, quien les ha acusado de "querer mezclar una cuestión humanitaria con una cuestión política".

"Que el PSC y otros grupos digan que es llevar el debate independentista al ayuntamiento nos ofende", ha declarado Asens, que ha asegurado que acudir a este acto es un "gesto humanitario" y "no una entrega al independentismo".

También han criticado estas ausencias en sus intervenciones los presidentes de los grupos del PDeCAT, ERC y CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy, así como la esposa de Joaquim Forn, Laura Masvidal.

En su intervención, Masvidal ha interpretado la ausencia de los socialistas como la demostración de que "el PSC, un partido de construcción democrática, ahora ha tomando partido para destruir lo que tanto ha costado construir en este país".

El ex alcalde y presidente del grupo del PDeCAT, Xavier Trias, ha agradecido a las esposas de los presos la "dignidad" con que llevan el encarcelamiento de sus maridos y ha señalado que el acto de hoy era de "apoyo a las familias y también de denuncia, indignación y de esperanza".

"Los queremos fuera y los queremos fuera ya", ha declarado Trias que ha considerado que la situación es tan difícil y compleja que se deberá "volver a salir a la calle a reclamar libertad, amnistía e incluso Estatut de Autonomía, porque la autonomía la hemos perdido".

Por su parte, el presidente del grupo de ERC, Alfred Bosch, ha anunciado que el próximo sábado estará en la cárcel de Estremera y explicará a Junqueras y Forn "la determinación de la ciudad para denunciar lo que está pasando".

Para Bosch, con el acto de hoy el Ayuntamiento de Barcelona hace "lo que humana y éticamente debe hacer".

"Sabe mal que algunos partidos no hayan querido estar aquí. Me consta que también tienen una relación humana y emotiva con algunos presos y que no aceptan y están en contra -de su encarcelamiento- y creo que la ética y la relación humana debería pasar por delante de las consideraciones políticas", ha apuntado el republicano.

Fuentes socialistas han recordado que tanto el líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, como el primer secretario, Miquel Iceta, se han reunido con las familias que se lo han requerido, como fue el caso de la esposa de Jordi Cuixart (Òmnium Cultural).

Pero el PSC ha declinado participar en la recepción de hoy porque considera que un tema que podría ser de solidaridad humana se ha mezclado con la "propaganda política". "Que no esperen el aval del PSC", han apuntado las fuentes consultadas.