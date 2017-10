Colau dice que "pase lo que pase" Barcelona siempre seguirá siendo la casa de

Este título se le concede a Barcelona y Cambrils después de que las ciudades sufrieran en sus calles, el pasado 17 de agosto, "el sinsentido de la barbarie terrorista" yihadista, ha explicado el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.

La alcaldesa de la Ciudad Condal ha asegurado que aunque ambas ciudades tenían en la memoria "el sinsentido del terror" nunca se está preparado para ello. Así, ha elogiado la labor del personal de emergencias y de seguridad, ya que se dejaron "el alma" en salvar vidas y sin ellos la tragedia habría sido "mucho mayor".

Colau ha sostenido que le impresionó "la fortaleza" de la ciudad que fue "muy valiente", dado que muchos profesionales y ciudadanos, desde el primer momento en el que empezaron los atentados y sin saber si ponían en riesgo su vida, hicieron frente "al terror" para ayudar a las víctimas.

Ha relatado que los atentados del 17 de agosto hicieron que Barcelona viese "lo peor de la condición humana, pero también lo mejor de la condición humana", dado que frente al terrorismo los ciudadanos, los servicios de seguridad y de emergencias ayudaron a las víctimas y a sus familiares, personas que ha asegurado que "siempre" estarán "en la memoria".

"Os invitamos a la ciudad de Barcelona que es vuestra casa, que ha sido vuestra casa y que pase lo que pase seguirá siendo vuestra casa", ha incidido Ada Colau para poner fin a su discurso.

Durante el acto de entrega de medallas, un grupo de gente, con banderas de España, han estado pitando desde la calle a la alcaldesa de Barcelona, para mostrar su rechazo al proceso independentista de Cataluña. Aunque, por temas de agenda, Colau no ha podido quedarse al pregón, los pitidos se han ido incrementando en la calle conforme más ciudadanos se acercaban a la plaza para seguir el inicio de las fiestas.LAZOS

La alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, que ha recogido otra Medalla de Oro en nombre de la villa también en muestra de solidaridad por los atentados, también ha hecho referencia a los lazos que unen a Zaragoza con su localidad y ha incidido en la profesionalidad de los efectivos de emergencias.

"Barcelona, Cambrils y Cataluña son tierra de paz, de acogida y solidaridad, y lo seguiremos siendo. Los ataques violentos e indiscriminados no cambiaran la voluntad de nuestra sociedad, justa, solidaria y respetuosa con todas las culturas y formas de pensar, el uso del terror no nos hará hacer ni un paso atrás", ha apuntado. También ha tenido un recuerdo para la zaragozana que falleció en el atentado de Cambrils.

HOMENAJE A LA SOCIEDAD CIVIL

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha explicado que con este reconocimiento la ciudad quiere rendir homenaje a la sociedad civil de ambas ciudades, a sus gobernantes, a sus fuerzas de seguridad, a sus servicios públicos y sanitarios, quienes supieron unir en ese 'No tinc por', "un gesto único de solidaridad y respuesta ante una adversidad tan dura como compleja"

Santisteve ha manifestado que estas ciudades son "queridas por todos los zaragozanos". "Desde el primer minuto, tras conocerse la noticia -de los atentados--, nuestra ciudad se unió al dolor de las víctimas". Ha subrayado que "hoy más que nunca" las ciudades y regiones deben poner "en valor esos lazos" que les unen: "Nuestra historia en común como territorios vecinos y hermanos".

HIJOS PREDILECTOS

Durante este acto previo al pregón de las Fiestas del Pilar, también se han entregado los reconocimientos de Hijos Predilectos de la ciudad. El grupo municipal del PP ha propuesto para recibir este homenaje a Pedro Ramón y Cajal (Zaragoza, 1953), "uno de los más prestigiosos juristas de Zaragoza", ha explicado el concejal Jorge Azcón.

Pedro Ramón y Cajal ha apuntado que la distinción le ha hecho una "enorme ilusión" que "para nada lo esperaba". Ha aclarado que el resto de los homenajeados son un referente y "se lo merecen", pero él es un letrado: "Si algún sentido encuentro en que me hayan hecho Hijo Predilecto es por mi familia".

INVESTIGADOR

La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha sido la encargada de realizar la loa a Alberto Jiménez Schuhmacher, investigador nacido en 1980 y formado en la Universidad de Zaragoza, que se vio obligado a marcharse en 2003 ante la falta de oportunidades. Después de 14 años formándose y trabajando fuera de Aragón, desde el 1 de julio dirige el laboratorio de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Alberto Jiménez ha empezado su intervención con un recuerdo a los fallecidos y heridos en los atentados de Barcelona y Cambrils. Ha agradecido el premio que ha confiado en devolver "con intereses" a la sociedad y ha subrayado que si hace unos años le hubiesen dicho que volvía a Zaragoza no se lo hubiera creído.

La portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha explicado el reconocimiento de Hijo Predilecto a Enrique Bunbury, cantante que comenzó su carrera artística en 1986 formando parte de Héroes de Silencio, para diez años después continuar como solista.

Juan Carlos Espadas, en representación de Enrique Bunbury, ha sido el encargado de recoger el reconocimiento. Han emitido un vídeo de Bunbury que ha asegurado sentirse muy orgulloso de la ciudad y de recibir esta distinción. Se ha disculpado por no poder estar recogiéndola y ha dicho que no cree que sea la ciudad la que me deba algo a él sino que es el quien está en deuda con la ciudad.

BAILARÍN

El concejal socialista Carlos Pérez Anadón ha apuntado que se ha propuesto como Hijo Predilecto al bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna (Zaragoza, 1968), quien se hizo acreedor del primer premio por su trabajo con 17 años. Su actividad profesional le ha llevado a realizar giras por Europa, Asia y América, a impartir clases magistrales en el City Center de Nueva York o en el Ballet Nacional de España, entre otros.

Miguel Ángel Bera ha señalado que se expresa mejor bailando que hablando, pero ha remarcado que se siente "grande como el mismo sol" por este reconocimiento. "Hoy me hacéis Hijo Predilecto y recojo emocionado y agradecido este título de mi ciudad".

También ha aprovechado para elogiar a la ciudad que es "abierta y acogedora". No obstante, ha reivindicado que "hay demasiadas banderas, demasiados credos, demasiados patriotismos que no dejan caminar". Ha terminado su intervención con un toque de castañuelas.

TEATRO ARBOLÉ

El concejal de Zaragoza en Común (ZEC), Pablo Muñoz, ha relatado que se ha propuesto como Hijo Predilecto a la compañía Teatro Arbolé, "un referente cultural al servicio de los niños en la ciudad". Este 2017 cumplen 38 años, 28 de ellos como sala infantil estable, 25 con la editorial de teatro para niños y niñas y 10 en la nueva sede del Parque del Agua.

En representación de Teatro Arbolé, uno de sus socios, Pablo Girón, acompañado por otros dos compañeros de la compañía y por un títere, ha remarcado la importancia de este reconocimiento y ha incidido en que llevan muchos años llevando el nombre de Zaragoza por muchos países y "seguimos soñando".

En este evento han estado presentes, además del alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, y los concejales de los Grupos Municipales, distintos representantes políticos y personalidades de la Comunidad, como el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya; la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, y el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.