Colau rechaza declaración unilateral y cree debe dimitir quien no dialogue

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho hoy sobre la posibilidad de que el president Carles Puigdemont haga una declaración unilateral de independencia, que ella rechaza, que "aquel representante institucional" que "diga que no es posible el diálogo, sencillamente debería dimitir".

Colau ha respondido de este modo cuando los periodistas le han preguntado por la posibilidad de que se declare la independencia en Cataluña en los próximos días, tras asistir a la concentración que ha encabezado junto al presidente catalán contra las cargas policiales de ayer para impedir el referéndum.

La alcaldesa ha hecho "un llamamiento a la serenidad de todo el mundo" y ha pedido nuevamente una "negociación política" con la intervención de las instituciones europeas.

Y, sin mencionar expresamente al jefe del Ejecutivo catalán, ha dicho: "No me vale que ningún representante institucional con responsabilidades de gobierno que diga que no es posible el diálogo; aquel (...) que diga que no es posible el diálogo, sencillamente debería dimitir".

En ese sentido, en referencia a las cargas policiales, ha recordado que este 1 de octubre se vivió "el peor episodio" de lo que sucede cuando se opta por la vía de la "represión" en lugar de la negociación, y ha dicho que la posibilidad de una declaración unilateral de independencia "sería un error".

En la línea de lo expresado ayer por el líder de Cataluña en Comú, Xavier Domènech, Colau ha llamado a buscar la "unidad de las fuerzas catalanistas" siguiendo el ejemplo de los ciudadanos que ayer estaban "a pie de calle" buscando las escuelas.

Por su parte, la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha hecho un llamamiento a secundar el paro de veinticuatro horas que ha convocado mañana la Mesa por la Democracia "en defensa de los derechos y las libertades de Cataluña", y contra la gestión del Gobierno, que, a su juicio, han actuado como "auténticos pirómanos".

"La sociedad catalana nos ha dado unas cuantas lecciones demostrado que hay una mayoría social amplia y transversal que responde como un solo pueblo ante la ofensiva autoritaria del PP, y esa mayoría se merece un proyecto para el conjunto del país", ha argumentado la portavoz de los 'comunes'.

Alamany ha reiterado que la solución al conflicto de Cataluña debe ser "inclusiva", y ha recordado que el Govern "tampoco ha aclarado" si la declaración unilateral de independencia que podría proclamar "será efectiva": "Lo valoraremos cuando se produzca, pero es necesaria una unidad de todo el soberanismo".